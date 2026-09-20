El Feyenoord causó una gran impresión este domingo por la tarde al arrollar al FC Utrecht con un contundente 5-0, pero según Kees Kwakman hubo una persona en el conjunto de Róterdam que desentonó por completo.

El conjunto de Róterdam ya tenía el partido prácticamente decidido en De Kuip antes del descanso. Anis Hadj Moussa marcó dos veces y Nacho Ferri también vio puerta, por lo que el Feyenoord se marchó al vestuario con una cómoda ventaja de 3-0.

Sin embargo, tras el descanso el Utrecht tuvo una ocasión enorme para recortar distancias. El portero del Feyenoord, Tjark Ernst, solo tocó a medias un centro raso desde la línea de fondo de Niklas Vesterlund, tras lo cual Dani de Wit tuvo de repente una gran oportunidad, pero Tsuyoshi Watanabe logró lanzarse justo a tiempo antes del disparo.

No mucho después, volvió a estar a punto de salir mal para el guardameta del Feyenoord. Ante un disparo no demasiado convincente de De Wit, Ernst dejó un rebote peligroso, lo que permitió a Yoann Cathline quedarse cerca del gol del Utrecht.

Kwakman observa con asombro la actuación del portero. «Ese portero del Feyenoord, madre mía... A veces hace que balones fáciles parezcan muy difíciles», señaló el exfutbolista en el estudio de ESPN.

Según Kwakman, Ernst hizo bastante más de lo necesario en la parada de esa segunda acción en particular. «Entonces piensas: esta sí que fue una parada complicada. Pero cuando la ves, piensas: esa también la podrías haber blocado.»

Según el analista, el Feyenoord se libró bien en dos ocasiones, aunque eso no cambió nada de la diferencia total entre ambos equipos en De Kuip. «El Feyenoord se libra dos veces de encajar un gol, pero esto fue todo lo que hizo el Utrecht. Eso, naturalmente, es sencillamente muy poco por su parte», afirmó Kwakman, quien subrayó que los visitantes ni siquiera tuvieron un solo contacto de balón en el área de penalti de Róterdam antes del descanso.