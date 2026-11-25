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Gonçalo Borges está progresando en el Feyenoord, según el periodista que sigue al club Martijn Krabbendam en el Dick Voormekaar Podcast. El atacante portugués parece ganarse cada vez más la confianza del entrenador Giovanni van Bronckhorst.

«Me gustó cómo salió Borges desde el banquillo contra el Excelsior y el FC Porto», comienza Krabbendam su análisis. «Parece que ha cambiado el chip. Antes encaraba sin pensar y a ver qué pasaba, pero eso se acabó. Borges levanta la cabeza, pasa el balón y sigue moviéndose. Y tiene una acción individual con la que puede marcar diferencias».

«Si Borges sigue progresando así, es un jugador que todavía puede aportar mucho al Feyenoord», pronostica un esperanzado Krabbendam. «En el Feyenoord deben estar contentos, porque no llegó gratis. Tiene mérito lo que ha hecho, porque ya lo daban por completamente descartado».

Krabbendam también habla de la sorprendente titularidad de Shaqueel van Persie el martes contra el Porto. «Es un jugador de un perfil distinto al de Nacho Ferri, pero no tuvo un partido fácil contra el centro de la defensa del Porto».

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«En varias fases se vio que Van Persie tiene una técnica excelente y que es un buen jugador para asociarse. Tocar de primeras y seguir moviéndose. Van Bronckhorst tiene más opciones para variar, esa también fue la explicación», señala Krabbendam.

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El periodista cree posible que Van Persie empiece el domingo en el banquillo en el Clásico contra el Ajax. «Después de la rueda de prensa, me dio la impresión de que Ferri volverá a jugar el domingo. Eso es lo que quieres en un gran club, poder elegir entre jugadores de distintos perfiles. Ahora pueden hacerlo en ataque».

Florian Kastenmeier también parece destinado a volver a defender la portería del Feyenoord. El guardameta alemán fue el elegido el martes por delante de su compatriota Tjark Ernst y rindió bien. «El problema en la portería parece resuelto ahora con Kastenmeier».

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Krabbendam sabe que habrá mucha presión en el encuentro de este fin de semana contra el Ajax. «El domingo tienes que ganar ese partido en De Kuip. El Ajax no está jugando de maravilla, pero basta con mirar la plantilla que tiene, el banquillo y los cambios que puede hacer. Y compararlo con el banquillo del Feyenoord. Hay un mundo de diferencia entre los cambios que pueden hacer el PSV y el Ajax y los que puede hacer el Feyenoord».

«En el Feyenoord entra Van den Elshout», pone como ejemplo el periodista. «No es un jugador con el que puedas hacer algo distinto. Es un jugador que cumple con su trabajo, pero no es un Julian Brandt con no sé cuántas internacionalidades a sus espaldas. El PSV puede sacar a Ricardo Pepi, a Paul Wanner y a muchos más. Pero todo el mundo lo sabía de antemano y, por ahora, seguirá siendo así».