Un jugador del Feyenoord admite que le sorprendió la destitución de Robin van Persie

Givairo Read se ha pronunciado sobre el despido del entrenador Robin van Persie y, en una entrevista con RTV Rijnmond, ha valorado al nuevo cuerpo técnico del Feyenoord.

Van Persie fue destituido en junio tras una temporada decepcionante, aunque el club se clasificó para la Liga de Campeones. «No sé qué pensar. Me sorprendió y no lo vi venir», admite Read, quien le envió un mensaje.

«Teníamos un vínculo especial: nos conocemos desde la sub-18 y fue él quien me llevó al primer equipo. Le agradecí el trabajo, la energía y el tiempo que nos dedicó», explica el defensa de 19 años.

Aun así, entiende la decisión de Dévy Rigaux y Robert Eenhoorn: «Los resultados no eran buenos, pero me dio mucha pena, porque tenía muy buena relación con él».

Giovanni van Bronckhorst es el nuevo entrenador y Sipke Hulshoff tendrá un papel más destacado. Read ya habló con ambos y confía en que el técnico le dará oportunidades.

El reparto de funciones entre Van Bronckhorst y Hulshoff es claro: el primero es el entrenador principal y la imagen pública, mientras que el segundo dirige la mayoría de los entrenamientos. «Sipke imparte casi todas las sesiones y lo explica todo. Said Bakkati también lo hace. Así que ambos aportan. Gio sigue trabajando mucho y eso no debemos olvidarlo».