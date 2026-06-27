Un jugador del Barcelona llega a un acuerdo con el Ajax... y todos deben hacer sacrificios

Según la prensa catalana, el Ajax de Ámsterdam busca fichar a un jugador del Barcelona este verano para reconstruir su plantilla y recuperar su lugar entre los grandes de Europa.

Según Sport, el portero alemán Marc-André ter Stegen es el candidato, aunque cerrar el fichaje aún es complejo.

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Todas las partes coinciden en el objetivo, pero discrepan sobre el precio. Ajax y Ter Stegen quieren cerrar el traspaso la próxima semana para que el portero se incorpore a los entrenamientos.

El portero ya dio su visto bueno al proyecto deportivo y personal del Ajax, pero aún falta un acuerdo económico con el Barcelona.

El Barça quiere liberarse de su alto salario —unos 20 millones anuales—, pues ya no entra en los planes de Hans Flick. Jordi Cruyff, ya ha confirmado que el presupuesto del Ajax no permite fichajes de alto coste.

«Un acuerdo que satisfaga a todos».

Según Sport, ambos clubes negocian un contrato de cesión con cláusulas que alivien las finanzas del Barcelona.

Según fuentes cercanas, el Ajax solo asumiría alrededor del 15 % del salario del portero. Además, se negocian incentivos ligados a los partidos del portero, a los títulos que pueda conseguir el Ajax y a su clasificación para la Champions, con los que el Barça busca reducir aún más su parte del salario.

Para desbloquear la operación, Ter Stegen deberá aceptar una rebaja salarial que ayude a superar los últimos obstáculos y garantice un acuerdo satisfactorio para todos.