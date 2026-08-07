Uno de los jugadores está cerca de abandonar el Barcelona en las últimas semanas del mercado de fichajes veraniego, después de haber tomado con el club la decisión de buscar un nuevo destino que le brinde una mayor oportunidad de tener minutos.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el extremo sueco Roony Bardghji se marchará con el objetivo de conseguir más minutos de juego, ante la dificultad de participar con regularidad en el primer equipo.

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A pesar de ello, el Barcelona planea mantener el control sobre el futuro del jugador, ya sea mediante una cesión, una operación que incluya cláusulas que garanticen la posibilidad de recuperarlo, o conservando parte de sus derechos de venta, pues el club catalán todavía cree en el gran potencial que posee el joven sueco.

El jugador de origen sirio apareció recientemente durante 45 minutos ante el Birmingham inglés, y ofreció una actuación destacada en la segunda parte, aportando al conjunto catalán velocidad, habilidad y contundencia en el último toque, durante el partido amistoso que terminó con la derrota del Barça en los penaltis tras el empate (2-2).

Según el diario español "AS", la entrada de Bardghji coincidió con el mejor tramo ofensivo del equipo de Flick, ya que disparó dos balones a portería, alcanzó un porcentaje de acierto en sus pases del 87% (31 de 36), completó dos regates y recuperó el balón 3 veces.

Pero el brillo de Bardghji ante el Birmingham no será suficiente para mantenerlo en las filas del Blaugrana, ya que el sueco afronta una fuerte competencia en su posición, especialmente tras la llegada del alemán Karim Adeyemi este verano.



