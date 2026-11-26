Julian Brandt no está satisfecho con su actuación ante el FC Thun (victoria por 4-0), según ha declarado el centrocampista del Ajax a Ziggo Sport.
Brandt se lesionó en los isquiotibiales hace unas semanas durante el partido contra el AZ. La lesión resultó ser menos grave de lo que parecía, pero el alemán estuvo varias semanas de baja.
El jueves volvió al once inicial, después de entrar como suplente el pasado domingo ante el ADO Den Haag (victoria por 3-0).
Brandt estuvo desafortunado ante el FC Thun, aunque el Ajax no tuvo problemas para imponerse al conjunto suizo. Marcos Leonardo, Rayane Bounida (dos veces) y Steven Berghuis marcaron los goles.
«No estoy satisfecho con mi partido, pero era muy importante jugar», comenzó diciendo Brandt al término del encuentro.
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«Cuando has estado lesionado, aunque no haya sido mucho tiempo, siempre necesitas un partido para recuperar el ritmo. Siempre cuesta un poco adaptarse», continuó.
«Hoy jugué de forma imprecisa. Cometí demasiados errores y eso no me hace ninguna gracia. Pero prefiero cometerlos hoy que el próximo domingo», concluyó el organizador del Ajax.
El próximo domingo, Brandt y el Ajax disputarán el clásico contra el Feyenoord. El partido comenzará a las 14:30 horas en De Kuip.