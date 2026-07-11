Un jugador de la selección saudí desata una pugna europea tras el Mundial

Mientras la afición criticaba la participación de Arabia Saudí en el Mundial 2026, un nombre destacaba con discreción: Abdulilah Al-Omari.

Aunque la selección saudí quedó última del Grupo 8 con dos puntos —tras empatar con Uruguay y Cabo Verde y perder contra España—, Al-Omari fue uno de los más destacados y se ganó los elogios de aficionados y analistas.

Según el periodista Khalid Al-Shneif, en el programa «Dourina Ghir», su actuación ha despertado el interés de dos clubes europeos.

Al-Shneif explicó que el Mónaco francés y el Braga portugués siguen de cerca al jugador y valoran ficharlo este verano.

Las conversaciones aún no han llegado a la fase de ofertas oficiales, pero ya superaron el seguimiento habitual y pasaron a consultas directas sobre su situación y la posibilidad de negociar con el Al-Nassr.

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Al-Shneif añadió que, de formalizarse las negociaciones, la compensación económica no sería elevada, lo que agilizaría las conversaciones.

Al-Nassr aguarda una oferta formal antes de decidir el futuro del zaguero, pieza clave de su defensa.

La ironía es que el interés europeo llega tras un torneo complicado para la selección saudí, aunque Al-Omari mantuvo su nivel y brilló ante rivales de peso.

Mientras se especula sobre el interés del Mónaco y el Braga, la pregunta persiste: ¿será el Mundial el billete de Al-Omari a Europa o seguirá en el Al-Nassr?