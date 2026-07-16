Según L’Équipe, la selección francesa se frustró por el papel de Ousmane Dembélé en la semifinal del Mundial. Al parecer, el delantero pronunció un discurso contundente en el descanso.

Los Bleus, favoritos desde antes del Mundial, llegaron con facilidad a esa instancia.

En ese encuentro todo salió mal para el equipo de Didier Deschamps: España se adelantó pronto con un penalti transformado por Mikel Oyarzabal.

En el descanso estalló la polémica: el jugador del PSG criticó la intensidad del pressing y reprochó a sus compañeros su falta de agresividad.

Sus compañeros consideraron inapropiada su diatriba, pues, según L’Équipe, creían que el delantero del París Saint-Germain había jugado mal y buscaba culpar a otros. El incidente generó frustración y tensión en el vestuario.

Tras el descanso, Francia no se recuperó y Pedro Porro amplió la ventaja de España, que el domingo disputó la final contra Argentina.