En el descanso del Francia-Inglaterra, con 0-4 a favor de los ingleses, Kylian Mbappé intercambió su camiseta con Declan Rice sonriendo.

Tras una primera parte muy dura para Francia, Mbappé, de camino al vestuario, parecía distraído y le pidió la camiseta a Rice, quien valoró el gesto.

Thomas Tuchel, que lo dirigió en el PSG, charló con él con calma.

No todos vieron con buenos ojos el gesto: Owen Hargreaves lo calificó de «muy extraño» en FOX Sports.

En cualquier caso, la anécdota le inyectó energía: en la segunda parte marcó dos goles y lideró una remontada que rozó lo milagroso. Por eso, la prensa francesa valora más su actuación sobre el césped.

L’Équipe, normalmente crítico, le da un 7: «A pesar de cierta apatía en la primera parte, marcó dos goles y dio una asistencia, lo que permitió a Francia casi remontar».

Le Monde resalta que Mbappé ya es el máximo goleador de la historia de los Mundiales: «Superó a Lionel Messi con 22 goles y así hace historia».