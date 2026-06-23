Un jugador con 132 partidos en el Twente no se presenta al primer entrenamiento

Según Tubantia, Mees Hilgers no acudió el lunes al primer entrenamiento del FC Twente, lo que sorprendió al club de Enschede.

El lunes estaba programado el primer entrenamiento del Twente para la nueva temporada. «Debería haber estado allí», declaró el club al periódico local.

Sorprende porque, al final de la temporada pasada, parecía que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

Tras una temporada marcada por lesiones graves y negociaciones estancadas, parecía que Hilgers se iría gratis, hasta que a finales de mayo el Twente anunció de repente una renovación de contrato por un año.

Hilgers, nacido en Amersfoort, llegó al Twente en 2011 y ha jugado 129 partidos oficiales.

Según Transfermarkt, su valor es de 4 millones de euros. La renovación automática le impidió marcharse como agente libre.

Su último partido fue el 25 de mayo de 2025, así que podría haber vestido ya la camiseta de Twente por última vez.