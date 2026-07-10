Un jugador clave de Bélgica se lesionó durante el calentamiento previo a los cuartos de final contra España

Youri Tielemans se ha lesionado durante el calentamiento previo al partido del Mundial contra España. El centrocampista del Aston Villa es un fijo en los Diablos Rojos, donde Hans Vanaken saltará ahora al campo para sustituir a Tielemans.

«Estábamos en el círculo central cuando Youri se fue al vestuario con el médico», explica un periodista de Sporza. «Creíamos que volvería, pero ahora vemos a Hans Vanaken calentando con el once».

«Así que creo que él será el sustituto de Tielemans. El médico salió hacia los jugadores sacudiendo la cabeza, lo que confirma que Tielemans no podrá jugar».

«Se mire como se mire, es una gran pérdida», comenta la analista Imke Courtois. «Tielemans ha hecho un torneo realmente brillante, no solo contra Senegal».

«Habrá que garantizar una doble cobertura con Yamal, Baena, Cucurella… Entonces se cuenta con que los centrocampistas defensivos echen una mano, y eso lo tienes un poco más con Tielemans que con Vanaken».

Wesley Sonck se muestra optimista: «Es una pena que no juegue, pero desde el principio se pidió que Vanaken fuera titular para aportar más calidad. Además, así el equipo gana en altura», concluye el exdelantero del Ajax.

Alineación de España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Alineación de Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Raskin; Trossard, De Ketelaere, Doku.