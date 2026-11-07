Don-Angelo Konadu ha vuelto a destacar con el Lommel SK. El cedido por el Ajax comenzó mal el partido a domicilio contra el Royal Antwerp al fallar un penalti, pero se repuso de forma excelente y, con dos goles, fue decisivo para conseguir un punto en De Bosuil: 2-2.

El director técnico Jeffrey van As llevó a Konadu al Lommel el pasado verano. El club belga incluyó en el acuerdo de cesión una opción de compra por el jugador de Ámsterdam, de veinte años, que tiene contrato con el Ajax hasta mediados de 2028.

Konadu tuvo un estreno excelente en la Jupiler Pro League al marcar en su debut contra el Westerlo. El delantero anotó dos goles ante el SK Beveren en octubre y este sábado volvió a marcar por partida doble.

Konadu pudo, y en realidad debió, abrir el marcador desde el punto de penalti, pero el portero Taishi Brandon Nozawa desvió el balón al poste con una gran intervención. El fallo le salió caro al Lommel: Snayder Porozo hizo que el Antwerp se marchara al vestuario con una ventaja mínima.

En la segunda parte, el Lommel tuvo algo más de fortuna. Apenas unos minutos después de la reanudación, Konadu puso el 1-1 con un cabezazo picado. Las sonrisas de los visitantes desaparecieron pronto cuando Modibo Fofana marcó poco después su segundo gol como jugador del Antwerp.

Una pérdida de balón de los locales propició poco después el empate del Lommel. Konadu marcó después de que la defensa del Antwerp no lograra despejar el balón lo suficientemente lejos. En los minutos finales, Konadu estuvo incluso cerca de completar su triplete, pero se topó con el larguero.