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Donald TrumpIMAGO
Siep Engelen

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Un jugador argentino rechazó estrechar la mano de Donald Trump y pasó de largo sin mirarlo tras perder la final del Mundial

World Cup
España
Argentina
C. Romero
Rodri

Donald Trump acaparó la atención el domingo en el MetLife Stadium tras la final del Mundial entre España y Argentina (1-0). Entregó la copa a España y las medallas de plata a Argentina. 

Al entregar el trofeo se generó un momento incómodo: Trump no abandonó el podio de inmediato, y Rodri lo miró sorprendido mientras se mezclaba con los jugadores que celebraban.

Durante la entrega de medallas, Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saludaron a los jugadores, pero uno de ellos mostró poco interés.

Cristian Romero pasa junto a él sin mirarlo ni estrecharle la mano: recibe la medalla de Infantino y sigue su camino, ignorando al presidente.

El gesto ha desatado burlas en las redes. 

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