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Yanik Spalt firma una actuación sobresaliente en su debut en la Champions League. ¿Puede el joven resolver uno de los grandes problemas del VfB Stuttgart?

El martes por la noche, el VfB Stuttgart sufrió ante el Galatasaray su primera derrota de la presente temporada de la Champions League. En un partido en el que los suabos jugaron bien durante la mayor parte del tiempo, el marcador reflejaba un 0-2 (0-2) al cabo de los 90 minutos, entre otras cosas porque, como tantas veces esta temporada, no lograron aprovechar sus ocasiones ante la portería rival. Desperdiciaron de forma imperdonable oportunidades clarísimas, como los dos disparos de Jamie Leweling a la madera en los primeros compases.

La derrota a domicilio ante un conjunto turco que supo sacar partido de sus ocasiones no supone, sin embargo, un gran drama deportivo para el equipo de Sebastian Hoeneß. El VfB sumó siete puntos en sus tres partidos anteriores de Champions, entre ellos uno en su gran actuación frente al favorito Atlético de Madrid. Sin duda, le habría gustado llevarse los tres puntos ante el Galatasaray y dar así un paso de gigante hacia la ronda intermedia. Con diez puntos, los de Stuttgart habrían tenido prácticamente asegurada una plaza en la fase eliminatoria a falta de cuatro partidos. Dejaron escapar esa oportunidad en Estambul.

Al mismo tiempo, el Stuttgart pudo extraer numerosas conclusiones positivas del partido en el Rams Park. Como ya ocurrió el pasado fin de semana en la victoria por 4-2 ante el Bayer 04 Leverkusen en la Bundesliga, el VfB convenció con su juego durante buena parte del encuentro. Tras un comienzo de temporada marcado por actuaciones a veces faltas de ideas y precipitadas, con derrotas ante Hoffenheim, Hamburgo y Mönchengladbach, el equipo parece ir compenetrándose poco a poco y aplica cada vez mejor el planteamiento táctico de Hoeneß.

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Además, el técnico del Stuttgart habrá constatado que desde este verano cuenta en sus filas con una prometedora joya, el joven Yanik Spalt, que, pese a su edad todavía relativamente corta, ya muestra cualidades para solucionar uno de los grandes problemas del VfB.

Getty Images

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¿Cómo fue el debut de Yanik Spalt en la Champions League con el VfB Stuttgart?

Ante el Galatasaray, el austriaco de 19 años entró en juego de forma un tanto inesperada: su incorporación solo fue necesaria cuando el excapitán Atakan Karazor tuvo que abandonar el campo en el minuto 17 por molestias en el muslo. Spalt se vio así lanzado a la piscina en la «caldera» de Estambul, pero, en su primer partido en la máxima competición europea y en condiciones difíciles, rindió a un nivel sorprendentemente alto.

El futbolista del VfB apenas se dejó impresionar por el ensordecedor ambiente. No se escondió, disputó cada balón, pidió pases y buscó una y otra vez avanzar con valentía. «Estuvo excelente», elogió su compañero Deniz Undav, que en pleno fragor del partido llegó incluso a olvidar que el centrocampista no era, ni mucho menos, un veterano curtido en decenas de encuentros de Champions League. «Me dio la impresión de que era un jugador experimentado. Quería todos los balones, entraba en los duelos y buscaba girarse. Me quito el sombrero. Y hacerlo en ese estadio, con ese ambiente».

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Los responsables deportivos se expresaron en términos similares. Mientras que Hoeneß destacó una actuación «extraordinariamente buena y llena de aplomo» de su pupilo, el director general deportivo Fabian Wohlgemuth señaló: «Hay lugares más tranquilos para debutar en la Champions League. Justo después de entrar tuvo un duelo, lo afrontó con decisión y lo ganó. Son momentos que uno repasa por la noche. Estar así de presente en un partido como este es extraordinario. Fue un momento muy especial para él».

Getty Images

¿Soluciona Yanik Spalt un gran problema del VfB Stuttgart?

Ya durante la pretemporada se había vislumbrado que Spalt tendría un papel más importante con el primer equipo de los suabos. Acumuló una cantidad considerable de minutos en los amistosos ante el TSG Balingen, el Kickers Offenbach, el FC Fulham y el FC Paris, y su actuación frente a los franceses llamó especialmente la atención. Wohlgemuth vio también entonces una «actuación muy, muy buena» del joven austriaco. A raíz de ello, Spalt pasó definitivamente a formar parte de la plantilla del primer equipo y desde entonces ha estado convocado en once de sus 14 partidos oficiales.

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Su debut con el primer equipo llegó finalmente en la segunda jornada de la Bundesliga, cuando entró en los minutos finales del partido en casa ante el 1. FC Köln. Una semana después ya disputó 55 minutos a domicilio frente al Hoffenheim. Ante el Galatasaray, Spalt jugó 72 minutos, bastante más que en cualquiera de sus anteriores apariciones con la camiseta del VfB.

Y no parece que eso vaya a cambiar demasiado en el futuro próximo. Desde la perspectiva del VfB, la rápida progresión de Spalt resulta casi providencial, porque el centro del campo es precisamente el talón de Aquiles de los suabos esta temporada. Después de cerrar a principios del mercado estival el fichaje sin coste de traspaso de Grischa Prömel (TSG Hoffenheim), la planificación de los puestos por delante de la defensa parecía, en principio, terminada.

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Sin embargo, la salida tardía de Chema Andres, por cuyos servicios el Brighton & Hove Albion de la Premier League transfirió unos 22 millones de euros al Stuttgart el último día del mercado, dejó de repente al VfB con escasez de efectivos. Hoeneß probó primero a situar al fichaje que había pedido, Prömel, junto al indiscutible Stiller, pero la pareja aún no se compenetra como le gustaría al entrenador. Prömel, en particular, sigue muy por debajo de las expectativas, por lo que Karazor, despojado de la capitanía en verano, volvió a ocupar durante un tiempo el puesto junto a Stiller.

La situación se ha complicado todavía más. Stiller tuvo que ser sustituido en el descanso del partido de la Copa de Alemania ante el SC Paderborn hace una semana y media y estará de baja hasta nuevo aviso por una lesión en la zona de los aductores. Karazor, por su parte, sufrió una contusión muscular ante el Galatasaray, por lo que, con toda probabilidad, no estará disponible para el partido del sábado contra el Werder Bremen.

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Esto brinda a Spalt la oportunidad de seguir dando argumentos a su favor. Hoeneß ya afirmó el martes por la noche que el austriaco «se había ganado la posibilidad de tener más minutos». Es posible que ante el Bremen sea titular por primera vez.