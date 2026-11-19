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Arda Guler ha asegurado su futuro a largo plazo en el Real Madrid al firmar un nuevo contrato hasta 2032. Tras el anuncio en redes sociales, varios compañeros del conjunto blanco llenaron los comentarios del futbolista turco de elogios y peticiones en tono de broma. El excentrocampista madridista Luka Modric también se sumó a las felicitaciones por este hito del jugador de 21 años.

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Guler asegura su futuro a largo plazo en el Real Madrid

El Real Madrid ha firmado un nuevo contrato con el internacional turco Guler hasta 2032. El jugador de 21 años anunció la ampliación en Instagram con una fotografía en la que aparecía firmando los documentos junto a una camiseta con el número 2032.

La noticia de la renovación provocó una rápida reacción en el vestuario. Tanto integrantes de la plantilla actual como exjugadores llenaron la publicación de felicitaciones al joven por prolongar su estancia en la capital española.

El vestuario reacciona con humor y cariño

Varios compañeros de Guler combinaron las bromas con las muestras de afecto en los comentarios. El centrocampista francés Aurelien Tchouameni aprovechó la ocasión para pedirle un regalo: «¡Un iPhone 18 Pro Max, por favor!», escribió junto a emojis de manos en oración y corazones. Kylian Mbappe añadió: «Gracias, esta noche dormiré mejor».

El capitán Fede Valverde dejó un mensaje más emotivo para celebrar la noticia: «Por muchos años más». Brahim Diaz también se sumó con un cariñoso «Abiii» y emojis de celebración.

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Otros integrantes de la plantilla fueron más breves: Vinicius Junior publicó cuatro emojis del signo de la victoria y tres corazones rojos, mientras que Dean Huijsen dejó dos corazones. La leyenda del club Luka Modric, que compartió vestuario con Guler durante su primera temporada en Madrid y probablemente le ayudó a adaptarse a la vida en España, añadió emojis de manos alzadas, aplausos y corazones.

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Brilla a las órdenes de Mourinho tras un comienzo difícil en Madrid

La renovación de Guler pone de relieve su espectacular progresión desde su llegada procedente del Fenerbahce. Tras tener dificultades al principio para disfrutar de minutos con regularidad en Madrid, el mediapunta se ha consolidado como una de las revelaciones de la temporada.

El entrenador Jose Mourinho ha concedido al jugador de 21 años una libertad considerable sobre el terreno de juego, y Guler está aprovechando esa confianza. Su influencia creativa se ha vuelto indispensable para el Real Madrid, por lo que su compromiso a largo plazo supone un importante impulso para el club.

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El reto de mantener su progresión durante el resto de la temporada

Con su futuro asegurado hasta 2032, la atención se centra ahora en cómo aprovechará Guler esta inercia en los próximos meses. Tras afianzarse como una pieza clave a las órdenes de Mourinho, el reto para el futbolista turco es elevar aún más su nivel durante el resto de la temporada.