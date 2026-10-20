Para Nathan Aké, el Fenerbahçe-Slavia Praga de la Champions League duró apenas 18 minutos. El defensa neerlandés se lesionó pronto y tuvo que abandonar el campo en Estambul.

Aké se sentó en el suelo y parecía tener dolor en la rodilla. Sus compañeros hicieron señas enseguida al banquillo para indicar que el internacional con Países Bajos no podía continuar y que era necesario sustituirlo.

Un contratiempo para Aké, titular habitual en el Fenerbahçe. Habrá que esperar para saber si el defensa estará recuperado a tiempo para el gran duelo contra el Galatasaray del lunes de la próxima semana.

Aké pudo abandonar el campo por su propio pie y no necesitó una camilla para dirigirse al vestuario. Parece que la lesión no es grave, aunque todavía debe someterse a una revisión médica.

El jugador, 62 veces internacional con Países Bajos, firmó el verano pasado un contrato de tres años en Turquía. Aké suma ya 18 partidos con la camiseta del Fenerbahçe.

Oguz Aydin y Mason Greenwood dieron al club turco una ventaja de 2-0 en apenas 11 minutos. El Slavia Praga recortó distancias rápidamente, lo que dio emoción al partido.