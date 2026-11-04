El Como logró el miércoles por la noche la victoria más abultada, igualada con otras, en la historia de la Champions League. Con el 1-9 a domicilio ante el RC Lens, el equipo del exitoso entrenador Cesc Fàbregas igualó los triunfos récord por 8-0 del Liverpool y el Real Madrid frente al Besiktas y el Malmö FF, respectivamente. Fàbregas aprovechó lo ocurrido en el reciente partido contra el Manchester United para mantener a su equipo volcado al ataque ante el Lens.

El Como consiguió el 21 de octubre una contundente victoria por 4-1 sobre el Manchester United. Tras el 4-0 de Jacobo Ramón en el minuto 76, Fàbregas indicó a sus jugadores que bajaran el ritmo. El Como perdió el control que había mantenido con firmeza y encajó en el tiempo añadido un gol del internacional neerlandés Joshua Zirkzee.

«Me arrepiento de los últimos diez minutos», dijo Fàbregas tras aquel partido. «Les dije a los jugadores que dejaran de correr y se quedaran en el centro, y me arrepiento, porque siempre soy el primero en animarlos a luchar hasta el final. Su gol me dolió porque dejamos que bajara nuestra intensidad. Fue culpa mía».

El Como ganaba 0-3 en Lens al descanso del partido del miércoles. La estrella del equipo, Nico Paz, cuenta que Fàbregas los sorprendió en el vestuario. «Esperábamos que nos pidiera bajar un poco el ritmo contra el Lens, igual que habíamos hecho unas semanas antes contra el Manchester United. Pero dijo: “Quiero ver cuántos goles podéis marcar esta noche”».

«Y así acabamos marcando nueve goles. Dominamos por completo el partido y merecimos plenamente la victoria», afirma Paz, que firmó un gol y dos asistencias ante el desbordado conjunto francés. El exdelantero del FC Utrecht Tasos Douvikas marcó un triplete y es el máximo goleador de la Champions League con seis tantos.

El Como es el primer equipo italiano que marca más de siete goles a domicilio en la Champions League o en su predecesora, la Copa de Europa. Además, después del Bayern Múnich (9-2 contra el Dinamo Zagreb), el Como es apenas el segundo equipo que logra marcar nueve goles en un solo partido de la Champions League.

«Estoy contento, esto es fútbol y todo nos ha salido bien», declaró Fàbregas tras el encuentro ante la cámara de Sky Sport Italia. «Los chicos lo han hecho bien. Ahora tenemos que prepararnos para un partido muy importante el domingo, el noveno de una serie entre los parones de selecciones». El Como visitará el domingo al Inter en la Serie A.

«Es una noche fantástica para el Como, para todos nuestros aficionados y para muchos chicos de aquí que están al comienzo de sus carreras. Pero tienen que mantener los pies en el suelo, seguir siendo humildes, continuar aprendiendo y no pensar que, a partir de ahora, todo va a salir bien por sí solo».

«Tienen que seguir trabajando duro para poder mantener este nivel», afirmó Fàbregas, menos satisfecho con el gol encajado de Ruben Aguilar. Con una volea fantástica tras un saque de esquina, el excompañero de Fàbregas en el AS Monaco protagonizó el momento más destacado del conjunto francés.

«Estoy enfadado por el gol encajado, porque con los tres cambios modificamos algo en nuestra defensa», dijo el español. Aun así, en el fondo también pudo disfrutar del gol. «¡Le dije que nunca lo había visto marcar un gol así! Fue un gol realmente fantástico», concluyó Fàbregas.