Ryan Gravenberch no forma parte de la convocatoria de Países Bajos por una lesión, pero hay dudas sobre la gravedad de sus molestias. El entrenador Andoni Iraola no descarta que el centrocampista pueda jugar el domingo contra el Crystal Palace.

Voetbal International confirma que Gravenberch no figura en la convocatoria del seleccionador Xavi Hernández para los partidos internacionales contra Grecia y Alemania debido a una lesión. El centrocampista suele ser un habitual en la selección de Países Bajos, pero se perderá el próximo parón internacional. Arrastra una lesión en el talón que ya le ha causado problemas en los últimos partidos.

El pasado domingo, Gravenberch pasó los 90 minutos en el banquillo durante la derrota en casa por 1-0 ante el Arsenal. El miércoles ni siquiera entró en la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones contra el Fenerbahçe, que el Liverpool perdió por 3-2.

Gravenberch comunicó que no acudiría a la selección de Países Bajos durante el parón internacional de la próxima semana. Por eso, parecía lógico que el excentrocampista del Ajax se perdiera el partido del Liverpool contra el Crystal Palace el próximo domingo, pero Iraola ofreció una actualización sorprendente en su rueda de prensa del viernes.

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«Por lo demás, la situación no ha cambiado. La única duda que tenemos es Ryan», afirmó Iraola. «Con Ryan evaluamos la situación día a día», continuó. «Es una cuestión de dolor. Tenemos que esperar para ver si puede soportarlo y si puede jugar el domingo».

El Liverpool tendrá que afrontar el partido contra el Crystal Palace sin varios jugadores más. Jeremie Frimpong es baja por una lesión muscular, mientras que Hugo Ekitiké tiene problemas en el tendón de Aquiles. Conor Bradley y Giovanni Leoni tampoco están disponibles por el momento para Iraola debido a lesiones de rodilla.

El posible regreso de Gravenberch le vendría bien al Liverpool, ya que el grande inglés ha encadenado dos derrotas después de cinco victorias consecutivas. Iraola sabe que los últimos resultados generan inquietud, pero pide no perder de vista el panorama general. «No somos tan malos como parecemos hoy. Hace una semana tampoco éramos tan buenos como parecíamos entonces».