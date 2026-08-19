Los aficionados del Feyenoord están muy decepcionados por el inminente traspaso de Lutsharel Geertruida al PSV. En Instagram, el defensor de la selección neerlandesa está recibiendo duras críticas y Quinten Timber tampoco se libra.

El martes, Fabrizio Romano informó de que Geertruida quiere dar el paso al PSV. El club de Eindhoven está muy cerca de cerrar con el RB Leipzig una cesión con opción de compra de quince millones de euros.

Geertruida, que disputó más de doscientos partidos con el Feyenoord, está siendo fuertemente acosado en las redes sociales por aficionados decepcionados del club de Róterdam.

Debajo de una publicación de Quinten Timber, a la que Geertruida respondió, está siendo duramente criticado. Cuando Timber sale en defensa de su amigo, él también recibe lo suyo. «Ratas entre vosotros, ¿eh?»

También en la última publicación del propio Geertruida se está reaccionando masivamente a su marcha. Los aficionados del Feyenoord están colocando con frecuencia el emoji de una serpiente

Por último, también publicó un mensaje la gran cuenta de Instagram Hieropzuid, que normalmente publica noticias sobre el Feyenoord,. «La palabra amor al club ha perdido hoy todo su significado. Lutsharel Geertruida está de camino al PSV, pese a que había otras opciones, incluso en la Premier League con el Everton. Todos los recuerdos en el sur: el campeonato, la capitanía, 14 años en nuestro club, la gran relación con los aficionados, todo ha sido en vano. Muchas palabras, pocos hechos».

«Geertruida, Kökcu y Bijlow eran los únicos de los que todavía podíamos esperar amor al club. Pero, al parecer, tampoco esto es ya una obviedad», concluye Hieropzuid, que después pide no publicar amenazas en los comentarios.











