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Pierre-Emile Højbjerg podrá ser fichado por solo un millón de euros el próximo verano, según informa el periodista Farzam Abolhosseini, del medio danés Tipsbladet.

Højbjerg, de 31 años, es un jugador importante en el Olympique de Marsella, con el que tiene contrato hasta el verano de 2028. Sin embargo, los clubes interesados podrán hacerse con él dentro de medio año.

«A primera hora de este jueves, el importante medio francés L'Équipe informó de que la cláusula de rescisión del jugador es de dos millones de euros», escribe Abolhosseini. «Sin embargo, esto no es del todo correcto, porque, según Tipsbladet puede ser fichado por la mitad de esa cantidad».

El centrocampista defensivo de Copenhague tiene un valor de mercado de quince millones de euros en Transfermarkt y es una pieza habitual tanto en el Marsella como en la selección danesa esta temporada. Además, en el último parón de selecciones, el diestro marcó tanto contra Noruega como contra Portugal.

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Højbjerg juega en el Marsella desde el verano de 2024. El club francés lo incorporó primero cedido por una temporada desde el Tottenham Hotspur y después decidió ejercer la opción de compra de unos 13,5 millones de euros.

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Højbjerg también fue una pieza importante en su segunda temporada en el Stade Vélodrome, lo que despertó un interés concreto desde la Premier League el pasado verano.

El Nottingham Forest hizo todo lo posible por llevar al danés a Inglaterra, pero no lo consiguió pese a alcanzar un acuerdo con el Marsella. La operación de quince millones de euros se frustró porque Højbjerg optó por quedarse en Francia.

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En el verano de 2012, el Bayern de Múnich fichó a Højbjerg de la cantera del Brøndby FF, uno de los grandes clubes daneses. Tras disputar 25 partidos con el primer equipo del Der Rekordmeister y pasar cedido por el FC Augsburgo y el Schalke 04, se marchó definitivamente al Southampton en 2016.

Allí permaneció cuatro años, los mismos que pasó después en el Tottenham Hotspur. En el verano en que se marchó a los Spurs, el Ajax también mostró un interés concreto por él, pero el club de Ámsterdam se quedó sin el fichaje. Con los años, Højbjerg también se ha consolidado como un habitual de la selección y ya suma 103 partidos internacionales.