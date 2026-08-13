El silencio se ha convertido en el idioma de las confederaciones africanas en plena tormenta que golpea el futuro del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pese a que el dirigente cuenta totalmente con ellas para mantenerse en el cargo.

Mientras la Confederación Africana de Fútbol (CAF) se apresuró a emitir un comunicado de apoyo a Infantino, según "Reuters", situándose en enfrentamiento directo con tres continentes que le exigen aclarar su polémico plan para recortar los derechos comerciales del Mundial, no hay nada que garantice que los 54 países africanos vayan a mantener esta postura oficial.

Y pese a la enorme popularidad de la que goza Infantino en África tras duplicar las subvenciones de la FIFA a las federaciones durante una década de mandato, el voto colectivo del continente africano en las elecciones del próximo 17 de marzo en Marruecos sigue siendo difícil de alcanzar, y la historia del continente está repleta de rupturas de filas.

Africanos sin lealtad electoral

El continente que representa un cuarto de los votos de la FIFA está acostumbrado a defraudar a su liderazgo. En 1998, y a pesar de la alianza de la CAF con el europeo Lennart Johansson, las federaciones africanas votaron por abrumadora mayoría a su rival Sepp Blatter.

Y cuatro años después, cuando el propio presidente de la CAF, Issa Hayatou, se presentó contra Blatter, la mayoría de los países africanos votaron a favor del suizo y le concedieron un segundo mandato por aplastante mayoría.

El escenario se repitió en 2016, pues a pesar del apoyo de la CAF al jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, numerosos votos africanos ayudaron a Infantino a ganar en la segunda ronda. E incluso en la candidatura para acoger el Mundial de 2026, y pese al respaldo de la organización a Marruecos, 11 países africanos votaron a favor de la candidatura tripartita norteamericana, en medio de la disputa por el Sáhara Occidental.

Un apoyo frágil y propenso al derrumbe

En la actualidad, el apoyo africano a Infantino parece fuerte en apariencia, pero es susceptible de evaporarse en cualquier momento si se intensifica la rebelión europea, asiática y norteamericana, según revelaron las entrevistas realizadas por la agencia Reuters a líderes de federaciones africanas.

Todas las federaciones africanas habían enviado mensajes de apoyo a Infantino durante el Congreso de la FIFA en Vancouver el pasado abril, pero eso fue antes de que se revelara su plan para vender una participación de los futuros torneos de la Copa del Mundo, que desató la ira de la UEFA, la Confederación Asiática y la Concacaf.

Muchos presidentes de federaciones africanas expresaron su sorpresa ante la fuerza de la reacción contra Infantino, prefiriendo guardar silencio a la espera de que aparezca un rival real antes del plazo final para presentar las candidaturas el próximo 18 de noviembre.

Pese a este silencio, Infantino ha contado con el apoyo oficial declarado durante la última semana de Egipto, Marruecos, Mauritania, Níger y la República Democrática del Congo.

Mathurin de Chacus, presidente de la federación de Benín y miembro del Comité Ejecutivo de la CAF, declaró: "No veo ningún motivo para no apoyarlo", mientras que Alexandre Muyenge, de Burundi, afirmó: "Es un presidente que hace todo lo necesario para apoyar a África, especialmente a los países menos ricos. Su historial está repleto de logros, por lo que es lógico apoyarlo".

Cualquier candidato necesita una mayoría simple de 106 votos de un total de 211 federaciones para ganar la presidencia de la FIFA, teniendo en cuenta que Infantino había ganado por aclamación en las elecciones de 2019 y 2023.