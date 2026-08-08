Un informe policial revela: un hombre quería asesinar brutalmente a Lionel Messi durante el Mundial

Lionel Messi es el futbolista que más veces ha sido objeto de amenazas de muerte durante el Mundial de 2026. Así lo revela Marca tras consultar un amplio informe policial estadounidense sobre el torneo mundial.

El diario deportivo español escribe sobre un informe de la policía estadounidense en el que figuran todas las amenazas de seguridad a las que tuvieron que hacer frente tanto el FBI como el IPCC durante el Mundial ganado por España.

Marca desvela además varios detalles insólitos. Así, un hombre habría amenazado con asaltar el estadio durante el partido de la fase de grupos entre Jordania y Argentina, junto con otras dos personas, armado con bombas caseras y un rifle AR-15.

En aquella conversación telefónica, Messi fue señalado como objetivo específico. La intención era asesinar a la superestrella argentina.

Antes del duelo entre Argentina y Egipto, en cambio, aparecieron textos preocupantes en internet. «Voy a entrar en el Atlanta Stadium y haré volar por los aires a Messi con cuatro bombas atadas a mi cuerpo», escribió un sospechoso en las redes sociales.

Durante ese mismo partido, de hecho, se buscaron bombas en el estadio. Estas supuestamente estaban escondidas en determinadas papeleras. Tras una búsqueda exhaustiva en el estadio con perros rastreadores, finalmente resultó ser una falsa alarma.

Cristiano Ronaldo

Marca sabe que también ha habido varias personas detenidas por amenazar a Cristiano Ronaldo. Una de ellas fue arrestada tras una notificación de la FIFA al FBI, cuando un sospechoso siguió insistiendo en preguntar por detalles sobre su paradero.

Dos días después, la policía de Houston localizó al mismo hombre y lo arrestó en el hotel donde se alojaba la selección portuguesa. Otra persona fue detenida en Toronto por un incidente similar, después de que intentara subir con Ronaldo a un ascensor, alegando que solo quería hacerse un selfi con él.

Árbitros

Los árbitros del Mundial también recibieron muchas amenazas de muerte. El francés François Letexier recibió más de 6.000 mensajes de odio después de arbitrar el controvertido partido entre Argentina y Egipto. Posteriormente, su casa y su familia en Francia recibieron protección adicional.