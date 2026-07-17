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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un informe español lo afirma: ¡un árbitro árabe era el más indicado para dirigir la final del Mundial!

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
A. Makhadmeh
España
Argentina
EE. UU.
Jordania

La designación del árbitro esloveno Slavko Vincic ha generado mucha polémica.

Un informe español indica que un árbitro árabe podría pitar la final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre España y Argentina.

La final entre España y Argentina se jugará el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La FIFA designó al esloveno Slavko Vincič como árbitro principal, asistido por sus compatriotas Tomaž Klanknik y Andraz Kovačič. Los jordanos Adham Al-Makhademah y Mohamed Al-Klaf serán cuarto árbitro y asistente de vídeo, respectivamente.

La web española «Archivo Far» criticó la designación de Vincic y afirmó que Al-Makhadma, actuando como cuarto árbitro, era el más indicado para dirigir el encuentro.

El portal le dedicó un reportaje en el que lo calificó como el mejor árbitro del Mundial 2026 y afirmó que, de primar el mérito, habría dirigido la final.

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España
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ARG

«Archivo Far» considera que Makhadmeh es el más indicado, no solo por su alto nivel en el torneo, sino también porque pertenece a la Confederación Asiática de Fútbol, lo que le da ventaja al no pertenecer a ninguno de los dos continentes de los finalistas, a diferencia de Vinsic.

En este Mundial ha dirigido cuatro encuentros: España-Cabo Verde, Bélgica-Nueva Zelanda, Inglaterra-R. D. del Congo y Bélgica-Estados Unidos.

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