Un incidente de Messi desata la ira de Brasil... Protesta oficial por la «injusticia» cometida contra Vinícius

La Federación Brasileña de Fútbol ha presentado una queja oficial ante la FIFA por la anulación del gol de Vinícius Júnior contra Escocia en el Mundial 2026, tildando la decisión de «injusta» y contraria a la línea arbitral del torneo.

Según publica el diario español «AS», que ha visto la carta, la CBF critica la labor del árbitro mexicano César Ramos, y por la intervención del VAR en la jugada que habría completado el hat-trick de Vinicius, al considerar que se trata de un «nuevo error» en el uso de la tecnología durante el torneo.

Vinicius le había quitado el balón al defensa escocés Hendrik en el minuto 22 y había marcado el segundo gol de Brasil, antes de que el VAR solicitara revisar la jugada y el árbitro anulara el tanto por una falta previa del delantero.

La repetición mostró un ligero contacto, pero la CBF consideró la decisión «exagerada» y citó casos similares en los que no se anularon los goles.

En la carta enviada a la FIFA se destaca: «Durante el torneo se ha enfatizado el respeto a la interpretación del árbitro y la intervención solo en errores claros y evidentes. Esta filosofía beneficia al fútbol y preserva su autoridad».

La carta añadía que «varios incidentes durante el torneo se ajustaron a este enfoque, entre ellos una posible falta antes del gol de Argentina contra Austria, un posible penalti entre Inglaterra y Ghana en el minuto 78, y otro entre Senegal y Francia en el minuto 58», y concluye que «la anulación del gol de Brasil no se ajusta a esta filosofía, pues la decisión sorprendió incluso a los propios jugadores escoceses».

La CBF concluyó reiterando su respeto por el proceso de decisión, pero insistiendo en la aplicación de criterios uniformes para todos los equipos.

También criticó al árbitro César Ramos por su historial con Brasil y recordó el gol concedido a Suiza en el Mundial 2018 pese a una falta clara.

La carta concluía: «Es comprensible que surjan dudas cuando el mismo árbitro vuelve a intervenir en una decisión decisiva que afecta a Brasil en otro Mundial».