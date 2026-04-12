Un impulso para Noruega de cara al Mundial: el jugador estrella de la Liga de Campeones obtiene la nacionalidad

La selección noruega ha recibido un gran impulso de cara al Mundial 2026. El portero del FK Bodø/Glimt, Nikita Haikin, obtuvo la ciudadanía noruega hace unos días y probablemente integrará la convocatoria.

Nacido hace 30 años en Israel de padres rusos, se mudó con su familia a Rusia a los dos años y, en su juventud, defendió varias selecciones juveniles rusas.

Nunca debutó con la absoluta: en 2015 fue convocado una vez, pero se quedó en el banquillo en los dos partidos.

Desde 2019 defiende la portería del Bodø/Glimt y se ha convertido en un baluarte; esta temporada ayudó al club a alcanzar los octavos de la Champions.

Pese a sus actuaciones con el sorprendente equipo noruego, una convocatoria con Rusia parecía lejana en los últimos años debido a su apoyo explícito a Ucrania y a sus posturas contra el presidente ruso Vladimir Putin.

Como no debutó con Rusia, su cambio de federación debería ser solo un trámite ante la FIFA.

Su posible convocatoria supone un gran impulso para la selección. Ørjan Nyland suele ser el titular indiscutible, pero el portero del Sevilla lleva toda la temporada en el banquillo en LaLiga, lo que genera dudas.

Egil Selvik (Watford) y Viljar Myhra (Odense BK) son otras dos opciones para el seleccionador Ståle Solbakken, aunque, pese a la falta de minutos de Nyland, no parece que vayan a competir por la portería.

Solbakken ya ha dicho a la prensa noruega que Haikin es «una opción» para ir al Mundial. El sábado no fue su día: en el partido estelar contra el campeón nacional, el Viking FK, encajó cinco goles (5-0).