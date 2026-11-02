¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Un impulso enorme: Mourinho recupera a una estrella destacada antes del duelo ante el AEK Atenas

AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
F. Valverde
J. Mourinho
R. Asencio
Grecia
España
Uruguay
Portugal

El dúo del Real Madrid continúa ausente

 El Real Madrid recibió buenas noticias este lunes con su regreso a los entrenamientos, horas después de la victoria sobre el Racing de Santander, en LaLiga.

El Real Madrid logró una merecida victoria ante su anfitrión, el Racing de Santander (3-0), en el partido que los enfrentó en el estadio "El Sardinero", dentro de la competición de la Liga española, con lo que el conjunto blanco prolonga su racha de victorias y recorta la distancia con el líder, el Barcelona, a 3 puntos, reforzando su posición en el tercer lugar de la tabla de clasificación.

 Según el diario "Marca", Fede Valverde se entrenó con normalidad junto a sus compañeros este lunes, y todos los indicios apuntan a que estará listo para el partido de la Liga de Campeones de Europa ante el AEK de Atenas, correspondiente a la cuarta jornada, previsto para el próximo miércoles.

El centrocampista uruguayo, que venía jugando como lateral en los últimos partidos, se ausentó del encuentro ante el Racing debido a que sentía dolor en los isquiotibiales de la rodilla derecha desde el partido del Clásico frente al Barcelona.

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

 Y tras varios días de recuperación, superó sus problemas físicos y se prepara esta semana para la oportunidad de regresar a la competición europea.

Los jugadores titulares realizaron ejercicios de recuperación, mientras que el resto del equipo completó una sesión de entrenamiento habitual que incluyó ejercicios físicos y tácticos, así como la simulación de distintas fases del partido.

En cuanto a las lesiones, Raúl Asencio y Rodrygo siguen siendo las únicas ausencias, y el resto de los jugadores está disponible para participar, salvo las lesiones leves habituales que se producen durante la competición.

 

 

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google