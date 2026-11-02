Un impulso enorme: Mourinho recupera a una estrella destacada antes del duelo ante el AEK Atenas

El Real Madrid recibió buenas noticias este lunes con su regreso a los entrenamientos, horas después de la victoria sobre el Racing de Santander, en LaLiga.

El Real Madrid logró una merecida victoria ante su anfitrión, el Racing de Santander (3-0), en el partido que los enfrentó en el estadio "El Sardinero", dentro de la competición de la Liga española, con lo que el conjunto blanco prolonga su racha de victorias y recorta la distancia con el líder, el Barcelona, a 3 puntos, reforzando su posición en el tercer lugar de la tabla de clasificación.

Según el diario "Marca", Fede Valverde se entrenó con normalidad junto a sus compañeros este lunes, y todos los indicios apuntan a que estará listo para el partido de la Liga de Campeones de Europa ante el AEK de Atenas, correspondiente a la cuarta jornada, previsto para el próximo miércoles.

El centrocampista uruguayo, que venía jugando como lateral en los últimos partidos, se ausentó del encuentro ante el Racing debido a que sentía dolor en los isquiotibiales de la rodilla derecha desde el partido del Clásico frente al Barcelona.

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Y tras varios días de recuperación, superó sus problemas físicos y se prepara esta semana para la oportunidad de regresar a la competición europea.

Los jugadores titulares realizaron ejercicios de recuperación, mientras que el resto del equipo completó una sesión de entrenamiento habitual que incluyó ejercicios físicos y tácticos, así como la simulación de distintas fases del partido.

En cuanto a las lesiones, Raúl Asencio y Rodrygo siguen siendo las únicas ausencias, y el resto de los jugadores está disponible para participar, salvo las lesiones leves habituales que se producen durante la competición.