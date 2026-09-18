El Barcelona cuenta con un registro destacado ante el Sevilla en LaLiga, antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos mañana sábado, en la séptima jornada de la competición.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Barcelona logró la victoria en 8 de sus últimos 9 partidos disputados ante el Sevilla en LaLiga, y la única derrota durante esta serie fue por 4-1 en octubre de 2025.

Asimismo, el conjunto catalán marcó al menos un gol en cada uno de sus últimos 12 enfrentamientos como visitante ante el Sevilla en la competición, con un total de 29 goles.

El Sevilla logró la victoria en el último partido en el que recibió al Barcelona en LaLiga, por 4-1 en octubre de 2025, después de no haber conseguido ganar en sus nueve partidos anteriores ante el conjunto catalán, con 3 empates y 6 derrotas.

El conjunto andaluz no ha conseguido encadenar dos victorias consecutivas en su estadio ante el Blaugrana en la competición desde 2007, bajo la dirección de su técnico Juande Ramos, cuando logró dos triunfos seguidos.

El Barcelona sufrió solo dos derrotas en sus últimos 20 partidos disputados como visitante ante equipos de Andalucía en LaLiga, frente a 13 victorias y 5 empates.

La primera derrota llegó por 1-0 ante el Almería en febrero de 2023, cuando Xavi y Rubi dirigían al Barcelona y al Almería respectivamente, mientras que la segunda la perdió por 4-1 ante el Sevilla en octubre de 2025, bajo la dirección de Hansi Flick y Matías Almeyda respectivamente.

El Barcelona marcó 28 goles en LaLiga esta temporada, logrando el mejor registro goleador de su historia en esta fase de la competición.

Este número solo lo había superado el Sevilla, que marcó 32 goles tras sus primeros 6 partidos en la temporada 1940-1941, el registro más alto en la historia del torneo en esta fase.

El Sevilla sumó 13 puntos en sus primeros 6 partidos de LaLiga esta temporada, tras lograr 4 victorias y un empate frente a una derrota, igualando así su mejor arranque en la competición desde la temporada 2017-2018, cuando también sumó 13 puntos, antes de terminar la temporada en el séptimo puesto.

El Barcelona marcó 4 goles o más en cada uno de sus últimos 3 partidos disputados como visitante en LaLiga.

La última vez que el equipo marcó 4 goles o más en 4 partidos consecutivos como visitante se remonta a noviembre de 2012, bajo la dirección de su técnico Tito Vilanova.

El Sevilla ha iniciado el mayor número de ataques abiertos que partieron desde el tercio ofensivo en LaLiga esta temporada, con un total de 221 ataques.

En cambio, el Barcelona encabeza la competición en cuanto al número de ataques que incluyeron 9 pases o más, con 166 ataques, y también cuenta con el mayor número de remates que llegaron tras estos ataques, con un total de 126 remates, y el mayor número de goles resultantes de ellos, con 26 goles.

Raphinha, jugador del Barcelona, participó de forma directa en 12 goles en LaLiga durante la temporada 2026-2027, tras marcar 9 goles y dar 3 asistencias, mientras que Lamine Yamal participó en 9 goles, con 7 goles y dos asistencias, y esta dupla constituye la de mayor contribución goleadora en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada.

Raphinha marcó más goles en la portería del Sevilla en LaLiga que cualquier otro rival, con un total de 6 goles.

Asimismo, el jugador brasileño participó en al menos un gol en 5 de los 6 partidos que disputó ante el conjunto andaluz en la competición, tras marcar 6 goles y dar dos asistencias, entre ellos un triplete en el último enfrentamiento entre ambos equipos en febrero de este año.

Luis García, técnico del Sevilla, ha caído derrotado en sus últimos 8 partidos disputados ante el Barcelona en LaLiga, convirtiéndose esta en su racha de derrotas más larga ante un mismo rival en la historia de sus participaciones en la competición.



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