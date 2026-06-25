Un hotel de 1.000 riales y un estadio de 14 años preparan a Arabia Saudí para enfrentar a Cabo Verde

La selección saudí ya está en Houston y prepara su decisivo partido contra Cabo Verde en la eliminatoria para el Mundial 2026.

El encuentro se disputará en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston, en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

La delegación arribó este jueves por la mañana y se alojó en un hotel de cuatro estrellas cercano al estadio, con un costo aproximado de 1.000 riales por noche.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», la selección entrenará en el estadio «Shell» de Houston, a 6 minutos del hotel y a 12 del escenario del partido.

El recinto, inaugurado en 2012 con un coste de 96 millones de dólares, es la sede del Houston Dynamo.

El encuentro es decisivo: ambos equipos deben ganar para avanzar a dieciseisavos sin depender de otros resultados.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo 8 con un punto, a uno de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.