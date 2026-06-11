Un homenaje excepcional: una calle de Nueva York llevará el nombre de Henry antes del Mundial

La leyenda del fútbol francés Thierry Henry recibió un homenaje en Nueva York: las autoridades renombraron temporalmente una calle de la ciudad en su honor con motivo de la Copa del Mundo 2026.

La medida forma parte de una campaña de la ciudad para rendir homenaje a estrellas del fútbol mundial durante la Copa de 2026, que organizarán Estados Unidos, Canadá y México. Varias calles han sido rebautizadas en honor a figuras destacadas de este deporte.

Según RMC Sport, Henry, campeón del mundo con Francia en 1998 y exjugador de los New York Red Bulls, da nombre a la esquina de la calle 50 con la Sexta Avenida, en pleno Manhattan.

Henry afirmó: «Nueva York es mi ciudad favorita».

El exdelantero mostró su emoción en redes y recordó el lugar especial que Nueva York ocupa en su vida.

«Aunque soy francés y considero Londres mi hogar, Nueva York es mi ciudad favorita. Que una de sus calles lleve mi nombre es un honor que nunca imaginé», declaró.

Además, añadió: «Esta ciudad ocupa un lugar excepcional en mi corazón, ya que aquí nació mi hijo Tristan, y Nueva York siempre formará parte de la historia de nuestra familia».

Una cita aplazada con Nueva York

El exfutbolista no pudo asistir a la ceremonia por sus compromisos como analista televisivo en la Copa del Mundo, pero agradeció a todos los implicados.

«Lamento no estar hoy aquí por compromisos laborales, pero he estado con vosotros en espíritu y pensamiento. Gracias por este maravilloso homenaje», afirmó.

Agradeció a sus excompañeros del New York Red Bulls, presentes en su lugar, y al alcalde Zahran Mamdani, así como a la concejala Virginia Maloney, impulsora de la iniciativa.

Y bromeó: «Nos vemos pronto para hacernos un selfi».

Henry, una leyenda del fútbol francés y mundial, marcó la MLS con los Red Bulls y sigue en el corazón de los neoyorquinos.