El histórico club argentino River Plate no desaprovechó la oportunidad de homenajear a la leyenda Lionel Messi, en su último partido con la Albiceleste, disputado esta mañana del miércoles ante Benín, en el que contribuyó a la victoria por 3-0 anotando un penalti.

El club argentino entregó a Lionel Messi una placa conmemorativa, una camiseta y una tarjeta de socio honorario del club River Plate, según lo publicado por el sitio argentino Infobae.

Stefano Di Carlo, presidente del club, le ofreció este homenaje minutos antes del último partido de Messi con la selección argentina, en el vestuario del estadio Monumental.

River Plate escribió en su cuenta oficial en la red social X: "Gracias, capitán".

La tarjeta de socio, impresa el domingo 4 de octubre, lleva una particularidad única. En lugar del habitual número de socio, figura la inscripción "ARG1812022", que es la fecha de la final del Mundial de Qatar, en la que Argentina venció a Francia en los penaltis para conquistar su tercera estrella.

Messi también recibió la camiseta número 10 del club River Plate con su nombre.

Cabe recordar que Messi pudo haber jugado para River Plate cuando dejó el club Newell's Old Boys al no poder estos costear su tratamiento por el déficit de la hormona del crecimiento. Hizo una prueba y brilló, pero finalmente se marchó al Barcelona, donde escribió los capítulos más importantes de su leyenda.