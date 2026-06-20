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Referee Omar ArtanGetty

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Un homenaje árabe: el silbato de Ömer Artan resuena en el Golfo

Al-Qadsia vs Kuwait SC
Al-Qadsia
Kuwait SC
1. Division
Kuwait

La Federación Kuwaití de Fútbol tuvo un gesto especial con el árbitro somalí Omar Artan, a quien se impidió participar en el Mundial de 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Artan no pudo participar en el Mundial tras serle denegada la entrada a Estados Unidos por supuestos motivos de seguridad.

La Federación de Kuwait anunció en X que designó a Artan para pitar el partido Kuwait-Al-Qadsia del 29 de junio.

La designación se produjo tras una invitación oficial del presidente de la Federación de Kuwait, el jeque Ahmed Al-Yusuf Al-Sabah, que recibió rápida aprobación de la Federación de Somalia.

La Federación de Somalia agradeció la iniciativa, que refuerza los lazos de amistad y confianza entre ambos países.

1. Division
Al-Qadsia crest
Al-Qadsia
ALQ
Kuwait SC crest
Kuwait SC
ALK

El encuentro, que celebrará la coronación del Club Kuwait como campeón de liga, se disputará el 29 de junio.

Además, la UEFA ya le había designado para la Supercopa de Europa entre el París Saint-Germain y el Aston Villa.

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