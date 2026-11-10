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El Bayern de Múnich planea, al parecer, cubrir internamente el puesto del exdirector del departamento de ojeadores Nils Schmadtke.

Según un informe de kicker, el club más laureado de Alemania quiere reorganizar por completo su departamento de ojeadores. Sin embargo, mientras termina de elaborar un proyecto de futuro, Christoph Kresse, que ejerce de jefe de ojeadores desde la primavera, sucedería a Schmadtke al menos de forma provisional.

A principios de noviembre, el Bayern había anunciado oficialmente que se había desvinculado de su responsable de scouting «de mutuo acuerdo tras unas conversaciones basadas en la confianza» . El contrato laboral de Schmadtke sigue vigente hasta el 31 de enero de 2027, fecha en la que dejará el club. En principio, su vínculo con el equipo muniqués debía prolongarse hasta el verano de 2027.

La salida de Schmadtke no fue en absoluto una sorpresa. Su estilo de liderazgo había sido objeto de críticas internas. El hijo del exportero y exdirectivo de la Bundesliga Jörg Schmadtke era considerado en Múnich una persona cercana al responsable del área deportiva Max Eberl. Ambos ya habían trabajado juntos en el Borussia Mönchengladbach.

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Como director del departamento de ojeadores, Schmadtke supervisaba tanto la búsqueda de jugadores para el primer equipo como para las categorías inferiores. Según kicker, en la Säbener Straße podría volver a haber un sistema unificado de ojeadores en el campus, lo que haría innecesaria la figura de un director de departamento tradicional.

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Desde la salida de Schmadtke, el nombre de Christopher Vivell se había mencionado en repetidas ocasiones en el entorno del FCB. Sin embargo, según el informe, el actual jefe de ojeadores del Manchester United y persona cercana al director deportivo del Bayern, Christoph Freund (ambos habían trabajado juntos en el RB Salzburgo), ya no es una opción en Múnich.

El motivo parece ser que Freund, Jochen Sauer, Richard Kitzbichler y Bernhard Seonbuchner, todos ellos antiguos responsables de RB, ya trabajan para el club más laureado de Alemania. La directiva parece considerar que no es imprescindible incorporar a otra persona con pasado en Red Bull para ocupar un alto cargo en el club.