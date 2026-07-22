Un holandés se incorpora al nuevo cuerpo técnico de Jürgen Klopp en la selección alemana

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) conforma el cuerpo técnico del seleccionador Jürgen Klopp. Según Sky Sport y BILD, negocia con cuatro candidatos.

Las conversaciones con Sven Bender están en su fase final; el actual entrenador ya jugó bajo Klopp en el Borussia Dortmund y la temporada pasada dirigió al SpVgg Unterhaching de la cuarta división alemana.

Peter Krawietz, quien ya colaboró con Klopp en Borussia Dortmund, Mainz 05 y Liverpool —donde fue ojeador jefe y luego asistente—, también regresaría a su lado.

También suena el nombre de Pepijn Lijnders como posible asistente; el neerlandés ya trabajó con Klopp en el Liverpool.

La temporada pasada fue asistente de Pep Guardiola en el Bayern Múnich y, tras la salida del técnico español, también decidió no continuar. Ahora su llegada a la selección alemana parece inminente.

Sky Sport añade que Per Mertesacker podría ser el nuevo director deportivo tras la salida de Andreas Rettig a finales de año.

Por ahora, la contratación de Klopp no es oficial, aunque periodistas como Fabrizio Romano y Florian Plettenberg aseguran que firmará hasta 2030 para dirigir a Alemania en la Euro 2028 y el Mundial 2030.