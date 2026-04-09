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Un hilo muy fino... Los despidos de Mourinho avivan la polémica en el Benfica

J. Mourinho
Benfica
Primeira Liga
Real Madrid
Portugal

El contrato de José Mourinho con el Benfica dura hasta 2027, pero su futuro es incierto.

El diario AS recuerda que, pese a su récord de imbatibilidad en la Liga portuguesa (16 victorias y 8 empates), su futuro sigue rodeado de interrogantes.

Su última crítica a la plantilla avivó la polémica, aunque también incluyó peticiones de mejora a la directiva.

Cada crítica suya enciende la polémica, aunque luego usa su influencia para calmarla.

Según el diario español, su salida podría estar en el propio contrato. 

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Aunque firmó en septiembre de 2025 un contrato hasta 2027, el técnico cuenta con una cláusula que le permite marcharse sin penalización. 

Con el futuro de Benfica y Mourinho en el aire, los objetivos restantes y las ambiciones de la próxima temporada podrían ser decisivos.

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