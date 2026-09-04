¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Un Hilal renovado: Inzaghi define la situación de Martinelli y Watkins de cara al derbi ante Al Shabab

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
1ª División
O. Watkins
G. Martinelli
Arabia Saudita
Inglaterra
Brasil

"El Zaeem" muestra una cara diferente

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, resolvió la situación de sus dos nuevas estrellas —el brasileño Gabriel Martinelli y el inglés Ollie Watkins— de cara a su participación en el derbi de Riad ante el Al-Shabab.

El Al-Hilal visita al Al-Shabab hoy viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Al-Riyadiah" señaló que Martinelli se incorporó a la concentración del Al-Hilal para el derbi ante el Al-Shabab, y se espera que figure en la lista definitiva que Inzaghi dará a conocer justo antes del partido.

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

Esto ocurre menos de 24 horas después de que el club de la capital anunciara la contratación de Martinelli, procedente del Arsenal, en una operación cuyo valor ascendió a 65 millones de euros, según revelaron informes de prensa.

1ª División
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Por su parte, el delantero inglés Ollie Watkins, procedente del Aston Villa, encabezará el once titular que anunciará el técnico italiano, según reveló el diario saudí "Al-Youm".

Watkins ya había comenzado su andadura con "El Líder" el pasado martes, cuando ingresó como suplente y marcó el tercer gol en la victoria en el clásico frente al eterno rival, el Al-Ahli, por 3-0, en el estadio Kingdom Arena.

El Al-Hilal busca lograr su quinto triunfo consecutivo para seguir liderando la tabla de clasificación, cima que ocupa actualmente con 12 puntos, solo por diferencia de goles sobre el Al-Nassr, segundo clasificado.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google