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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Un hat-trick espectacular: Salah recupera su brillo y tambalea el trono del Galatasaray

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
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M. Salah
Turquía
Egipto

El egipcio Mohamed Salah explotó de cara al gol con su club, el Trabzonspor, durante el enfrentamiento como local ante el Galatasaray, en la cima de la séptima jornada de la Superliga de Turquía, la tarde del sábado.

El faraón egipcio no esperó mucho, y en una contra en el minuto cuatro, Salah arrancó con el balón desde el centro del campo, se plantó solo ante el portero Ugurcan Cakir y alojó la pelota dentro de la red con éxito.

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En el minuto 39, Mohamed Salah fabricó el segundo gol de los locales, que llevó la firma de Noah Savio.

Mohamed Salah volvió, en el minuto 44, para anotar su segundo tanto personal y el tercero del Trabzonspor, tras un pase destacado de Francolino, para cerrar la primera parte con una ventaja del Trabzonspor por 3-0.

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La superioridad de Salah continuó en la segunda parte, hasta firmar el hat-trick en el minuto 80 tras un veloz arranque del astro egipcio desde el centro del campo, tal como hizo en la jugada del primer gol.

Mohamed Salah llegó así a sus siete goles en la Superliga de Turquía con el Trabzonspor, después de marcar un gol ante el Amed Sportif y el Gençlerbirliği, y dos goles ante el İstanbul Başakşehir.

El Trabzonspor aspira a lograr su primera victoria con su nuevo entrenador alemán, Thomas Reis, mientras que el Galatasaray busca ganar para seguir en solitario en el liderato de la Superliga de Turquía.

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