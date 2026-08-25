Aunque Etienne Vaessen renovó su contrato con el FC Groningen no hace mucho, sigue siendo una opción interesante para la élite del fútbol neerlandés. Según Voetbal International, Feyenoord ha preguntado recientemente por el guardameta de 31 años.

Aun así, un traspaso no será sencillo. En Feyenoord, Vaessen estaría presumiblemente en la lista como portero suplente, mientras que ahora es una pieza muy valorada en el equipo de Dick Lukkien.

Tjark Ernst ya fue incorporado este verano como portero titular del Feyenoord. Debe suceder a Timon Wellenreuther, que se marchó al VfL Wolfsburg.

El periodista Joost Blaauwhof incluso califica un posible traspaso de Vaessen como «una tarea imposible». En cualquier caso, al menos en este mercado de fichajes. El próximo verano quizá sea otra historia.

Para entonces, Vaessen tendrá una cláusula en su contrato por la que podrá salir por «una pequeña suma». Vaessen renovó recientemente su contrato con el Groningen hasta mediados de 2029.

Vaessen llegó en 2024 como agente libre procedente del RKC Waalwijk, donde disputó nada menos que 210 partidos bajo palos.

También en el Groningen se convirtió rápidamente en una pieza fija y, además, tiene un enorme valor en la salida de balón del equipo. Esta temporada ya estuvo en el origen de varios goles.