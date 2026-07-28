Un grande del fútbol neerlandés preguntó recientemente al Manchester United por Joshua Zirkzee

El Ajax se ha interesado recientemente en Joshua Zirkzee ante el Manchester United, según informa The Athletic. Sin embargo, el medio fiable no espera que el neerlandés termine fichando por el campeón récord.

Zirkzee llegó hace dos veranos procedente del Bolonia italiano. El gigante inglés pagó entonces algo más de cuarenta millones de euros por el delantero.

En el Manchester United nunca terminó de rendir del todo. Tras 75 partidos, su balance es de 9 goles y 4 asistencias. Tampoco logró ganar ningún título con el club.

Por ello, ahora puede salir del club. Ajax, Juventus, Como y dos clubes de la Premier League están interesados en el delantero de 25 años.

Sin embargo, The Athletic considera pequeña la posibilidad de que Zirkzee se marche a Ámsterdam. Recientemente, el Ajax fichó a Marcos Leonardo por 19 millones de euros y se hizo con Tolu Arokodare en calidad de cedido.

Por eso, la posición de delantero en el Johan Cruyff Arena está ya bien cubierta. Todo apunta a que Zirkzee acabará marchándose a Italia, ya que la Juventus es la mejor posicionada para hacerse con el atacante.

Zirkzee volvió a impresionar el pasado sábado en el amistoso del Manchester United contra el BK Rosenborg. El jugador de Schiedam se deshizo de dos futbolistas y del portero antes de definir con tranquilidad.