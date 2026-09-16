Informes de prensa turcos confirmaron que la directiva del Trabzonspor ha entrado en una fase decisiva en la búsqueda de un nuevo entrenador que suceda al fallecido técnico Fatih Tekke.

Fuentes cercanas al club turco revelaron los detalles de la oferta presentada al entrenador alemán Thomas Reis para asumir la dirección técnica en la próxima etapa.

Tras anunciarse la partida de Fatih Tekke, la directiva del Trabzonspor no perdió el tiempo y comenzó sus intensos contactos con Reis, un entrenador que goza de una gran reputación en los campos turcos tras su notable éxito con el Samsunspor en la primera división.

La directiva del club celebró su primera reunión con el entrenador alemán, que actualmente dirige al gigante búlgaro Ludogorets, en la que se presentó un plan claro para la próxima etapa, según el sitio turco "61saat".

Según los detalles filtrados, de acuerdo con el sitio turco, el plan planteado se basa en la firma de un contrato inicial que se extendería hasta el final de la temporada actual como una primera fase de prueba.

Las fuentes indicaron que la directiva del Trabzonspor no considera este paso como una solución temporal, sino que allana el camino para un proyecto a largo plazo con el entrenador alemán, que se activará en función de los resultados que logre el equipo y su rendimiento al final de la temporada.

Una cifra aterradora que ofrece Reis en Bulgaria

El interés del Trabzonspor por Reis está impulsado por los números excepcionales que ofrece el veterano entrenador.

Desde su fichaje por el Ludogorets el 12 de julio de 2026, ha dirigido al equipo en 11 partidos y ha logrado un promedio asombroso de 2,18 puntos por partido, una cifra que refleja su rápida huella táctica.

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Reis cuenta con una trayectoria de entrenador rica, que comenzó en las categorías inferiores con los equipos sub-19 del Bochum y el Wolfsburgo, antes de asumir la dirección del primer equipo en el Bochum y el Schalke 04, para luego lograr un notable éxito en su primera experiencia turca con el Samsunspor, antes de trasladarse a Bulgaria.