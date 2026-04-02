Un gran obstáculo... Dos expertos, candidatos a suceder a Gattuso tras el desastre de Italia

Parece que los días de Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia, están contados tras su catastrófico fracaso a la hora de clasificarse para el Mundial de 2026, mientras que dos nombres de peso se perfilan como posibles sucesores.

La selección italiana cayó derrotada ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis de la final de la repesca europea, por lo que los Azzurri se quedarán fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, algo inédito en la historia.

Las horas posteriores al partido estuvieron marcadas por un ambiente tenso en el fútbol italiano, en medio de demandas de un cambio radical que exige la toma de decisiones decisivas.

Según ha señalado el italiano Gianluca Di Marzio, periodista de la cadena «Sky Sport», la etapa de Gattuso al frente de la selección ha llegado a su fin, y se espera que le acompañe Gianluigi Buffon, director de la selección desde 2023 y una de sus figuras más destacadas, quien desempeñaba el papel de enlace entre los jugadores y la federación.

De Marzio añadió que, con la marcha de Gattuso, destacan dos grandes nombres para asumir el mando de la selección italiana: Antonio Conte y Massimiliano Allegri.

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Conte cuenta con experiencia previa con la selección, ya que la dirigió entre 2014 y 2016, mientras que Allegri representa una opción con gran experiencia al más alto nivel.

Es poco probable que ninguno de los dos rechace el cargo en caso de recibir una oferta oficial.

Sin embargo, la contratación de cualquiera de los dos entrenadores por parte de la Federación Italiana podría encontrar un obstáculo, ya que Conte tiene actualmente un contrato con el Nápoles y no parece que el presidente del club, Aurelio De Laurentiis, esté dispuesto a prescindir de él. La situación es similar en el caso de Allegri, que dirige el Milan desde el año pasado en el marco de un proyecto a largo plazo.