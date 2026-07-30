Según un informe de Bild, el FC Porto se ha metido en la puja por Pejcinovic. El campeón portugués incluso habría presentado ya una primera oferta en Wolfsburgo. Sin embargo, los 23 millones de euros ofrecidos habrían sido demasiado poco para el equipo de Segunda, por lo que el VfL la rechazó de inmediato.

Sin embargo, Porto no quiere dejarse desanimar tan rápido y sigue esperando fichar a Pejcinovic. Así que es muy posible que pronto llegue a los Wolves una segunda oferta desde Portugal. Según se informa, quieren al menos 25 millones de euros por el jugador de 21 años, cuyo contrato con el club de Baja Sajonia sigue siendo válido hasta 2029.

El VfB Stuttgart ya se había estrellado recientemente contra las exigencias del VfL por el traspaso. Pejcinovic está considerado un objetivo absoluto de los suabos y, al parecer, debería llegar independientemente del futuro de Ermedin Demirovic. En torno al delantero internacional bosnio hubo revuelo recientemente, cuando Sky informó de que el técnico del VfB, Sebastian Hoeneß, estaba abierto a una venta de Demirovic, pretendido al parecer, entre otros, por Fenerbahce y Juventus de Turín.

¿Qué pasaría con Demirovic si se concreta el fichaje de Pejcinovic? La cuestión del traspaso provocó malestar en el VfB Stuttgart

"Me sorprendió y, sinceramente, también me enfadó lo que allí se estuvo debatiendo en parte", criticó Hoeneß poco después la información en Bild y dejó claro que quiere mantener a Demirovic: "Mi objetivo es tener siempre a los mejores jugadores en el VfB y Medo es uno de nuestros mejores jugadores".





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Por tanto, Stuttgart no tiene una necesidad urgente en ataque, ya que con Demirovic y, sobre todo, Deniz Undav ya dispone de dos titulares de primer nivel. Como alternativa ya habían fichado en enero a Jeremy Arevalo, pero el ecuatoriano todavía tuvo que aclimatarse en su primer medio año. Con Jovan Milosevic, que ha regresado de momento tras sus cesiones en Partizan de Belgrado y Werder Bremen, actualmente hay un cuarto delantero centro en la plantilla, aunque al serbio probablemente se le busque salida.

Si llega Pejcinovic, Stuttgart tendría una buena profundidad en el puesto de nueve para la próxima temporada de la Champions League. Según se informa, el VfB ofreció recientemente a los Wolves un paquete total de 18 millones de euros por el internacional alemán sub-21, pero no tuvo éxito. Que ahora Porto, un competidor de renombre, se haya sumado aparentemente a la carrera por Pejcinovic hace aún más improbable que Wolfsburgo rebaje su exigencia de 25 millones. Según Bild , el VfB planea ofrecer primero 22 millones de euros de traspaso, probablemente también insuficientes.

Dzenan Pejcinovic prefiere aparentemente ir al VfB Stuttgart

Algo que favorece al cuarto clasificado de la pasada temporada de la Bundesliga: Stuttgart sigue siendo aparentemente el destino preferido de Pejcinovic, que quiere dejar Wolfsburgo tras el descenso, pero seguir en Alemania. La perspectiva deportiva con fútbol de Champions League encaja en el VfB y, además, un cambio a la metrópoli suaba le acercaría de nuevo a su hogar en Múnich. Tras pasar primero por las categorías inferiores del Bayern, Pejcinovic se marchó con 12 años al Augsburgo y en 2022 acabó recalando en Wolfsburgo desde el sub-19 del FCA.





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Después de haber sido cedido en 2024/25 al entonces equipo de Segunda Fortuna Düsseldorf y sufrir allí su segunda fractura del metatarso, Pejcinovic dio el salto la pasada temporada en el VfL. En 34 partidos entre todas las competiciones, el atacante firmó doce goles y despertó así el interés de otros clubes.

Con Porto, Pejcinovic también jugaría la Champions League, aunque en el día a día no estaría en una liga top. Además, con un traspaso a Portugal perdería, lógicamente, esa cercanía a casa.

¿Competidor en el pulso por Dzenan Pejcinovic? El FC Porto también amargó deportivamente al VfB Stuttgart

Porto ya se ha reforzado este verano en el puesto de nueve con el exdelantero de la Bundesliga Andre Silva, que ha regresado desde el Elche a su club de formación. La estrella ofensiva de Porto, Samu Aghehowa, al que se relaciona una y otra vez con grandes clubes europeos del máximo nivel, sufrió una rotura del ligamento cruzado en febrero y previsiblemente estará de baja hasta finales de octubre. Su papel se lo repartieron recientemente Terem Moffi, cedido el pasado medio año por el OGC Niza, y el delantero internacional turco Deniz Gül, pero ninguno de los dos logró convencer con regularidad.

Mientras tanto, Porto podría causar ahora problemas al VfB en el mercado de fichajes, después de que los portugueses ya lo hicieran la pasada temporada sobre el césped. En los octavos de final de la Europa League eliminaron al Stuttgart: en la ida fuera de casa, Porto se impuso por 2-1 gracias a los goles de Moffi y la gran promesa Rodrigo Mora, y también el partido de vuelta en Porto lo perdió el VfB por 0-2 pese a numerosas ocasiones, quedando eliminado. Los portugueses cayeron una ronda después, en cuartos de final, ante el Nottingham Forest (1-1, 0-1).