«Un gran interrogante»... Flick decide la alineación del Barcelona para el partido contra el Atlético de Madrid

El Barcelona visita al Atlético de Madrid el martes en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones, en el estadio «Air Riyadh Metropolitano».

El Barça, que cayó 0-2 en la ida en el Camp Nou, busca la remontada para alcanzar las semifinales.

Según Sport, el técnico azulgrana Hans Flick, no pensó en el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid y alineó un once casi titular que garantizara el resultado, arrollando al Espanyol por 4-1 en el Camp Nou, para ampliar la ventaja sobre el Real Madrid en la Liga española a nueve puntos y acercarse aún más al título de la Liga.

Sin embargo, el alemán ya anticipó parte del once que usará para buscar la remontada.

Con Juan García bajo los palos, Jules Koundé y João Cancelo esperaron en el banquillo ante el Espanyol, pero se prevé que actúen como laterales en el Wanda Metropolitano.

El francés no jugó ni un minuto y el portugués entró en la segunda parte, por lo que ambos llegarán en óptimas condiciones.

En el centro de la defensa, Gerard Martín estará listo, según confirmó Flick, mientras que Eric García y Ronald Araújo competirán por el otro puesto tras la sanción de Pau Kubarsi.

Frenkie de Jong, de regreso tras un mes y medio lesionado, solo disputó diez minutos. Aunque el Barcelona tiene pocas opciones en el centro del campo por la ausencia de Marc Bernat, su participación el martes aún no está confirmada.

Flic deberá decidir si lo alinea de inicio o lo usa como recambio. Si no juega de titular, su compañero en el medio será Eric García, Gavi o Casado.

En ataque, Marcus Rashford descansó y parte como favorito en la izquierda, mientras que Lamine Yamal actuará en la derecha.

La duda principal sigue en la delantera.

Ferran Torres acabó con su sequía goleadora al anotar dos veces en el derbi, mientras Robert Lewandowski descansó y llegará en forma al duelo continental. Dani Olmo brilló como falso nueve ante el Atlético. Por ello, es difícil sacar conclusiones del duelo ante el Espanyol.

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