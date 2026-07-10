Un gran golpe: el Barcelona está a un paso de su segundo fichaje

El alemán Karim Ademi fichará por el Barcelona procedente del Borussia Dortmund. El Barça refuerza su ataque para defender la Liga y optar a la Champions. y recuperar la Champions League, que no gana desde 2015.

Este verano fichó a Anthony Gordon del Newcastle tras la salida de Robert Lewandowski y descartó renovar la cesión de Marcus Rashford.

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó el acuerdo. El acuerdo, cerrado entre el Barça y el Dortmund, fija un traspaso de 22 millones de euros más 7 millones en variables ligados a su participación y a los títulos que conquiste con el club.

El jugador rechazó otras ofertas y solo quiso fichar por el Barça, por lo que firmará un contrato de cinco años.

El Borussia Dortmund, consciente de que el contrato de Ademi vence en 2027 y no renovará, prefirió venderlo ahora para evitar perderlo gratis.