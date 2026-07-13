«Un gran escándalo»... Una sorpresa impactante sobre la supresión de la tarjeta Balugon

Una investigación periodística británica revela que la FIFA levantó la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun tras la decisión de un solo responsable de la Comisión de Disciplina, sin consultar al resto de sus miembros.

Según The Times, Mohamed El Kamali, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, actuó por cuenta propia al anular la suspensión del jugador del Mónaco, pese a que la comisión de 18 miembros ya había debatido su expulsión contra Bosnia y Herzegovina.

Balogun había sido expulsado en la fase de grupos ante Bosnia y Herzegovina, pero la FIFA le autorizó a jugar los octavos contra Bélgica, que Estados Unidos, anfitrión del torneo, perdió 1-4 hace diez días. La decisión provocó numerosas críticas.

La crisis empeoró tras la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó haber contactado al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión de la sanción, insistiendo en que las acciones de Balogun no merecían castigo.

Trump admitió haber pedido a la FIFA que revisara las imágenes, aunque negó exigir la anulación. Sus palabras generaron malestar en el mundo del fútbol y obligaron a la federación a emitir un comunicado que aseguraba que la decisión fue «independiente».

La revelación de que Kamali actuó solo genera dudas sobre la legitimidad de la Comisión, que invocó el artículo 27 de su reglamento para justificar la anulación.

Días después, la FIFA rechazó un recurso de la Federación Francesa para anular la amarilla a Michael Oulissi ante Paraguay, lo que refuerza las sospechas de doble rasero.

El caso alimenta dudas sobre la imparcialidad del Mundial 2026 y refuerza las peticiones de una investigación independiente sobre la influencia política en la FIFA.