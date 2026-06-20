Un gran escándalo sacude la concentración de Brasil y el presidente de la Federación se derrumba llorando

El presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, Samir Shaoud, afronta una tormenta mediática por presuntamente usar fondos federativos para gastos personales, mientras la selección disputa el Mundial 2026.

Los sitios web brasileños «Olé» y «Globo» publicaron fotos en las que aparece junto a la empresaria de Roraima Camila Cristina Andrade durante una cena en Manhattan; ella se alojó en un hotel de lujo de Nueva York cuya reserva, se afirma, estaba a nombre del presidente.

Las investigaciones indican que la Federación habría pagado también su alojamiento, transporte y otros gastos de viaje, incluidos eventos anteriores como la Copa Intercontinental en Doha.

Los gastos superan los 76 000 reales (unos 16 000 dólares), sin contar otros costes aún no cuantificados.

La CBF niega la malversación y asegura que esos gastos corrieron a cargo de Shaoud, pero las imágenes y las cifras han desatado una fuerte polémica en Brasil y aumentado la incertidumbre sobre la selección en la Copa.

Ante la gravedad del escándalo, Shaoud se apartó temporalmente de la Seleção y viajó a Orlando para reunirse con directivos del fútbol brasileño y tratar de calmar la tormenta mediática, antes de regresar al plantel en un ambiente tenso.

Su ausencia y posterior regreso generaron discusiones entre jugadores, cuerpo técnico y familiares, lo que complicó el plan del entrenador Carlo Ancelotti para proteger al equipo de interferencias externas.

Algunos delegados creyeron que la polémica apartaba del objetivo: lograr el sexto título.

Para calmar la crisis, la dirigencia de la CBF activó un plan de gestión de crisis. Durante las reuniones con presidentes de federaciones y aliados, Samir rompió a llorar y afirmó que su familia era su máxima prioridad.

Sus aliados investigaron para demostrar que los gastos no salieron de la federación y hablaron con clubes influyentes para preservar su cargo.

El escándalo llega en un momento delicado: la selección brasileña, que goleó 3-0 a Haití tras el empate 1-1 con Marruecos, busca ahora reafirmar sus ambiciones mundialistas.