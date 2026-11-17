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Lo que Julian Nagelsmann solo logró de verdad en la Eurocopa en casa, Jürgen Klopp puede conseguirlo incluso un lunes cualquiera de noviembre. Además: el momento emocionante de un chico berlinés y un gran beneficiado que casi quedó eclipsado entre tantos protagonistas.

Es cierto que el duelo entre Alemania y Países Bajos tenía cierta carga por la rivalidad entre vecinos y por la situación del grupo en la Nations League . En lo deportivo y también un poco más allá. Pero aquel frío lunes de mediados de noviembre en Berlín estaba, desde luego, muy lejos de la trascendencia social de un gran torneo, más aún si se disputa en casa.

Aun así, la euforia se respiraba en el ambiente. Y no solo después de la arrolladora victoria por 5-0 de la selección alemana , sino ya antes del pitido inicial. La electricidad en el Olympiastadion, los cánticos del himno, la expectación: esta selección alemana es capaz de despertar entusiasmo incluso una noche cualquiera de noviembre. Y no necesita para ello una Eurocopa en casa.

«Al salir al campo, todos estaban ya felices, salvo los que llevaban una camiseta naranja. Pero todos los demás estaban realmente de nuestro lado», dijo entusiasmado el seleccionador Jürgen Klopp a la ARD tras el partido, en referencia al ambiente en la capital. Buena parte del mérito le corresponde a él: está logrando despertar emociones y generar cercanía de forma auténtica. Sin tener que esforzarse por ello. O quizá precisamente porque no intenta forzarlo.

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Su antecesor, Julian Nagelsmann, necesitó esa circunstancia extraordinaria de un torneo en casa para conseguir algo parecido. Si somos sinceros, en sus casi tres años al frente de la selección solo se palpó un entusiasmo semejante alrededor de la Eurocopa 2024 en Alemania. La magnitud del acontecimiento hizo que las emociones surgieran casi por sí solas; Nagelsmann y sus jugadores se subieron a esa ola, firmaron un buen torneo e ilusionaron a la gente.

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Cuesta imaginar que a la selección alemana de Nagelsmann, cuya capacidad técnica como entrenador está fuera de toda duda, le hubiera bastado para ello un partido de la Nations League a mediados de noviembre. Pero ¿qué tiene Klopp que no tuviera su antecesor? Probablemente sea una cuestión de sensaciones, difícil de expresar con palabras. Hay, sin embargo, un aspecto perceptible: quizá a Nagelsmann le faltó a veces la humildad ante el cargo que Klopp transmite con tanta autenticidad.

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Puede deberse a que se encuentran en etapas muy distintas de sus carreras como entrenadores. Mientras Nagelsmann daba a veces la impresión de estar empeñado en ofrecer soluciones a su equipo en cualquier situación, de querer ganar el partido desde el banquillo y demostrar, por decirlo de forma exagerada, lo genial que es como técnico ( como diría Uli Hoeneß ), Klopp prefiere dar un paso atrás y subrayar que marca el rumbo y dirige, pero confía ante todo en que sus jugadores encuentren las soluciones sobre el terreno de juego, en lugar de dudar de ellos.

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En el caso de Nagelsmann, al menos esa fue la impresión en ocasiones, el puesto de seleccionador era en exceso el siguiente peldaño de su carrera. Klopp, en cambio, transmite desde su primera rueda de prensa que ya no tiene que demostrarle nada a nadie ni quiere hacerlo. Incluso afirmó: «Jürgen Klopp no tiene carrera después de la selección».

Así puede desempeñar su trabajo libre del miedo al fracaso. Y resulta más fácil creer al técnico de 59 años cuando, tras el triunfo ante la Oranje, dice: «He entrenado a tres clubes extraordinarios y me resultó muy fácil identificarme con ellos. Me encantó trabajar allí y ahora tengo la enorme suerte de poder trabajar para mi país. ¿Qué puede haber más grande? No hay nada más grande. Y así es exactamente como me he sentido».

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Klopp muestra una mayor humildad ante la responsabilidad, sabe lo enormemente importante que es involucrar a todo el país y conseguir su apoyo, y se esfuerza por transmitir esa idea con una cercanía mucho mayor: «Ahora mismo es un grupo muy especial. Y sé que eso ya se ha oído unas cuantas veces. Nuestra responsabilidad ahora es hacerlo visible y mantenerlo así. No podemos cambiar el mundo, pero podemos mostrar una cara positiva. Y eso hemos hecho hoy. Todos los que han estado aquí hoy se van a casa con una sonrisa», dijo el seleccionador alemán.

De jugar en campos cerrados a marcar su primer gol con la selección en el estadio de sus sueños: la noche de cuento de Derry Scherhant

Hay algo que Klopp hace mejor que Nagelsmann en la gestión del grupo: habla más con sus jugadores. Ya lo han señalado muchos de ellos. Desde Niclas Füllkrug hasta Florian Wirtz. Y, sobre todo, sabe reforzar mejor su confianza en sus propias capacidades, en vez de hacer que duden de ellas por las exigencias que les impone.

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«Los chicos todavía se sorprenden a sí mismos. Seguro que Derry Scherhant no pensaba que podía hacer un partido así con la selección, tanto en ataque como en defensa», dijo, por ejemplo, sobre uno de los protagonistas de la exhibición ante Países Bajos . Hace apenas unos meses, el atacante del SC Freiburg seguramente tampoco habría imaginado que terminaría el año con cuatro partidos internacionales e incluso un gol con la camiseta alemana en su trayectoria.

«¿Qué puedo decir? No podría haber salido mejor. Es realmente increíble, me lo he pasado en grande y estoy sencillamente feliz», declaró Scherhant a la ARD poco después del pitido final. En el minuto 41 encaró con el balón al defensa del Real Madrid Denzel Dumfries y disparó hacia el palo largo. El balón entró de forma espectacular para adelantar a Alemania.

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Scherhant se arrodilló, extendió los brazos hacia el cielo y se mostró visiblemente emocionado. Cuando se deshizo el corrillo de compañeros que celebraban el gol, señaló con decisión el césped, como queriendo decir: este es mi estadio, mi ciudad, mi casa. «Una vez estaba con mi mejor amigo en el Olympiastadion y le dije: "Si algún día no juego aquí, es que he hecho algo mal". Simplemente sentía que algún día tenía que estar ahí abajo», contó recientemente el berlinés de nacimiento en una entrevista con Sports Illustrated.

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Pero por entonces jugar algún día en el Olympiastadion todavía parecía algo muy lejano. Con el Hertha BSC, se entiende; con la selección alemana, ni hablar. «Sé lo que se siente cuando no juegas en las categorías inferiores, cuando pasan por alto tu talento», había dicho Scherhant hace unos días en una rueda de prensa de la selección alemana al hablar de su trayectoria.

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El Hertha tardó mucho en fijarse en él, así que tuvo que intentar llamar la atención en clubes berlineses más pequeños. Pero incluso en el Viktoria Berlin, por ejemplo, se quedó en el banquillo en más de una ocasión con el equipo sub-17, y durante un tiempo el sueño de ser profesional parecía cada vez más lejano. Lo que siempre distinguió a Scherhant fue su voluntad de mejorar. Además de los entrenamientos con su club, trabajó mucho su técnica, su regate y su definición: «En los campos del Tennis Borussia y del Makkabi jugábamos constantemente duelos uno contra uno o tirábamos a puerta. Son dos cosas que me siguen encantando», explica.

Durante la pandemia, cuando jugaba primero en el Tennis Borussia y más tarde en el Berliner SC, tuvo que ingeniárselas para seguir entrenándose por su cuenta, ya que muchos campos estaban cerrados. «Saltaba la valla todos los días, regateaba y tiraba a puerta una y otra vez. Por muy dura que fuera la pandemia para todo el mundo, en lo futbolístico me ayudó mucho», contó en una ocasión a Sport Bild. «Si los agentes municipales inspeccionaban un campo, simplemente nos cambiábamos al otro: las instalaciones están justo una al lado de la otra», relató a Sports Illustrated.

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Poco después, al comienzo de su segunda temporada sub-19, el entonces jugador de 17 años acabó llegando al Hertha. «Significó mucho para mí poder fichar por el Hertha tan tarde. Fui el primer jugador en 13 o 14 años que llegó al club en su segundo año sub-19», dijo Scherhant.

Tras dar el salto al primer equipo del Hertha, en 2025 fichó por el Freiburg. Y después de sus últimas actuaciones con la camiseta alemana, Scherhant no solo es un jugador consolidado de la Bundesliga, sino que, de momento, también se ha hecho un sitio en la selección. Antes del partido en su Olympiastadion, contó que había conseguido 50 entradas para familiares y amigos.

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Después de unos 90 minutos de ensueño, celebró con retraso su 24.º cumpleaños. Scherhant estuvo cerca incluso de marcar un segundo o un tercer gol, pero estrelló dos remates en el poste. Aun así, firmó una actuación sobresaliente: encaró una y otra vez con valentía, generó peligro de gol y mantuvo ocupada a la defensa neerlandesa.

«Los dos saben jugar al fútbol, madre mía», elogió Klopp a Scherhant y a Brajan Gruda, su también brillante compañero en la otra banda. «Pero lo que han trabajado y lo que han tenido que trabajar hoy es tremendo. Y eso es lo que al final define a un equipo. Otros también saben jugar al fútbol. Pero al final se trata de la pasión y el esfuerzo que pones», añadió Klopp, que también destacó el trabajo sin balón de la deslumbrante pareja.

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Un gran beneficiado de la selección alemana casi quedó eclipsado entre tantos protagonistas

Con Scherhant y Gruda en primera línea, y Lennart Karl y Said El Mala por detrás, Klopp cuenta con otros dos jugadores de enorme talento para las bandas, tan importantes en su sistema. El nuevo seleccionador está despertando un potencial que Nagelsmann también podría haber desarrollado, pero por el que, de algún modo, no apostó lo suficiente. Apenas unos meses después del Mundial, en el que Leroy Sane todavía era titular, cuesta mucho imaginar que la estrella del Galatasaray pueda volver a tener oportunidades de jugar con la selección alemana a medio plazo.

Además, el problema del lateral derecho parece haberse resuelto de repente con Philipp Treu, que ya transmite la seguridad de un veterano y volvió a mostrar una fiabilidad notable ante Países Bajos, en su quinto partido internacional. ¿Los debates públicos sobre la posición adecuada para Joshua Kimmich, que con Nagelsmann a menudo generaban ruido? Han desaparecido, porque el capitán tiene asegurado un puesto en su mejor posición, el centro del campo, y seguirá allí.

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Su compañero en el doble pivote, como también sucede en el FC Bayern, fue Aleksandar Pavlovic en los dos últimos partidos internacionales. El jugador de 22 años puede sentirse uno de los grandes beneficiados de esta concentración, aunque, entre las actuaciones brillantes de Gruda, Scherhant y Florian Wirtz en la goleada ante Holanda, pasó un tanto desapercibido.

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Al igual que en el 3-1 ante Serbia, Pavlovic destacó el lunes por la noche en Berlín por su enorme calma con el balón, sus inteligentes decisiones de pase, su valentía para jugar en vertical y sus muchos desmarques importantes. «Para mí tiene que ser un líder por su forma de jugar. Siempre está en movimiento, siempre intenta hacer circular el balón con precisión», elogió a Pavlovic el campeón del mundo y analista de la ARD Bastian Schweinsteiger.

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También destacó los numerosos e inteligentes cambios de orientación de los dos mediocentros, que permitieron a los jugadores de banda encarar en situaciones de uno contra uno. En ese aspecto sobresalió la forma en que Pavlovic inició el ataque que culminó con el gol del definitivo 5-0. En un saque de banda a la altura de la mitad de su propio campo, se ofreció para recibir, detectó el gran espacio libre al otro lado, condujo el balón y volvió a cambiar el juego hacia la derecha, donde Gruda dio continuidad a la jugada que acabó en gol.

Una acción que seguramente también gustó mucho a Klopp. «Vaya, también sabe jugar con el balón», había dicho ya en la rueda de prensa posterior a la victoria por 2-0 en casa ante Serbia a principios de octubre, cuando dedicó un elogio especial a Pavlovic. «Aunque quizá vosotros ya os hayáis acostumbrado a verlo jugar así. Yo no lo conozco desde hace tanto».

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En la pugna por el puesto junto a Kimmich con Felix Nmecha, que también ha estado a buen nivel últimamente en el BVB, aunque sigue siendo objeto de críticas , Pavlovic lleva por ahora la delantera. Y Klopp parece haber encontrado así una parte de la columna vertebral de su equipo cuyos integrantes, idealmente, también juegan juntos en su club. «Tiene visión de juego, es fuerte en los duelos y tiene un gran despliegue físico», prosiguió Schweinsteiger en sus elogios a Pavlovic, a quien también atribuye un papel importante: «Para mí es un factor clave en la selección».