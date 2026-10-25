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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl
Traducido por

«Un gran aporte»: Hansi Flick está muy impresionado con un fichaje del Barça

Primera División
Barcelona
H. Flick
Rodri

Rodri fichó por el FC Barcelona procedente del Manchester City en verano, y el entrenador Hansi Flick está muy impresionado con su nuevo pupilo.

El FC Barcelona invirtió unos 180 millones de euros en nuevos jugadores el verano pasado. De esa cantidad, los catalanes pagaron 60 millones al Manchester City por el centrocampista Rodri. Un fichaje que ha merecido plenamente la pena, también a juicio del entrenador Hansi Flick.

En la rueda de prensa previa al Clásico del domingo por la noche (21:00 horas) contra el Real Madrid, el técnico alemán se deshizo en elogios hacia el jugador de 30 años, que antes de incorporarse al conjunto azulgrana ganó el Mundial con España y fue elegido mejor jugador del torneo.

«Es un refuerzo importante. Hemos visto su influencia y estoy muy contento de que esté con nosotros», afirmó Flick, encantado con el fichaje de su club. «Él y Pedri aportan mucha calidad al centro del campo».

Rodri rechazó al Real Madrid antes de fichar por el Barça

Como se esperaba, Rodri se ha consolidado de inmediato como una pieza fija del centro del campo con Flick y, salvo en la derrota por 2-4 ante el PSG, ha sido titular en ocho partidos consecutivos. Su contrato se extiende hasta 2030.

Un detalle llamativo: antes se habló durante mucho tiempo de su posible fichaje por el Real Madrid, pero el ganador del Balón de Oro de 2024 acabó rechazando al club blanco y se decantó por el Barça.

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