Un golpeado Cerro Porteño espera al motivado Deportivo Santaní

Con el regreso de Víctor 'Topo' Cáceres a la convocatoria tras cinco meses, el equipo de Russo no puede dejar de sumar.

Con la sangre en los ojos, Cerro Porteño vuelve al ruedo en el torneo Clausura y con un solo objetivo: volver a ganar. El equipo del argentino Miguel Ángel Russo, cuyo cargo parece temblar, no atraviesa por un buen momento y precisa de un triunfo a como dé lugar.

Pero enfrente estará otro necesitado de victorias, el Deportivo Santaní que al contrario del equipo azulgrana consiguió hilar dos victorias seguidas en sus últimas presentaciones y sueña con salvarse del descenso.

En campamento azulgrana el ambiente no es el mejor. Se habla de una prueba de fuego para su DT que, de no conseguir un resultado favorable, podría levantar el pañuelo del adiós. Para que eso no suceda, Russo pondrá lo mejor que tiene a disposición dentro de su plantel.

A su vez, el equipo santaniano sabe que la parada no será sencilla, pero quiere salir vivo de ‘La Nueva Olla’, con algún puntito bajo el brazo. Para ello, Mario Jara mantiene el mismo equipo que viene arrancando y que consiguió sumar de a tres en las dos últimas fechas.

DETALLES DEL PARTIDO

Probables formaciones:

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Alberto Espínola, Juan Camilo Saiz o Salustiano Candia, Fernando Amorebieta y Marcos Acosta Rojas, Federico Carrizo, Juan Aguilar, Mathías Villasanti, Alan Rodríguez, Diego Churín y Nelson Haedo Valdez. DT: Miguel Ángel Russo.

Deportivo Santaní: Mario Ovando, Aquilino Giménez, Jorge Aguilar, Gustavo Villamayor, Wildo Alonso, Iván Cazal, Diego Velázquez, Fidencio , Tobías Arévalo, Blas Díaz y Guillermo Beltrán. DT: Mario Jara.

Estadio: General Pablo Rojas 'La Nueva Olla'

Horario: 20:00 (21:00 de )

Árbitro: Julio Quintana.

Asistentes: Héctor Medina y Luis Onieva.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Árbitros asistentes de fondo: Julio Ojeda y David Ojeda.