Un golpe tardío de Noah Okafor pone fin a la racha invicta del Tottenham Hotspur

El Leeds United logró el sábado por la tarde una ajustada pero merecida victoria ante el Tottenham Hotspur. Durante mucho tiempo, el partido parecía encaminarse hacia un insulso 0-0, pero el suplente Noah Okafor marcó el 1-0 a diez minutos del final. Así terminó la buena racha del equipo de Roberto De Zerbi.

El Tottenham Hotspur, con los neerlandeses Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke y el exjugador del Ajax Mohammed Kudus en el once inicial, tuvo muchas dificultades para avanzar con el balón en la primera mitad. Omar Marmoush y Kudus fueron los únicos que probaron al portero del Leeds antes del descanso, sin éxito.

Los únicos momentos de emoción estuvieron relacionados con el arbitraje. Mateus Fernandes pareció tocar el balón con la mano en su propia área, pero no hubo ninguna imagen concluyente para el VAR. Al filo del descanso, Jayden Bogle dejó fuera del partido de una patada a Mathys Tel, pero el VAR tampoco intervino en esa acción. Bogle se libró de la tarjeta, mientras que Tel tuvo que abandonar el campo lesionado.

Estaba claro que el Tottenham tenía que cambiar de actitud, pero fue el Leeds el que salió del vestuario con energías renovadas. Eso se tradujo en momentos de peligro ante la portería de Antonín Kinský, con Dominic Calvert-Lewin y Ao Tanaka como los más próximos a abrir el marcador.

Así, el Leeds era el equipo que más méritos había hecho para ganar en Elland Road. Sean Longstaff creyó haber abierto el marcador, pero Kinský realizó una parada espectacular. Poco después, sin embargo, llegó el 1-0.

Un balón enviado al área por Harry Wilson cayó a los pies del suplente Okafor, que llevaba apenas un minuto en el campo. El delantero no dudó y disparó a la esquina izquierda, superando a Kinský. La alegría se desató en Elland Road y Okafor se quitó la camiseta mientras celebraba el gol.

El tanto bastó para darle la victoria al Leeds, que ganó así su primer partido desde el 14 de septiembre. Ni siquiera un cabezazo de Van Hecke en el último instante pudo cambiar el resultado. Para el Tottenham, en cambio, terminó una buena racha: llevaba cuatro partidos consecutivos sin perder y había dejado su portería a cero en dos de ellos.