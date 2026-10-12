El neerlandés Frenkie de Jong se acerca a un giro llamativo en su trayectoria con el Barcelona, después de que el técnico alemán Hansi Flick haya comenzado a probar la posibilidad de utilizarlo en la posición de central, en un movimiento que podría ir más allá de las soluciones tácticas y estar relacionado con inquietudes médicas sobre el estado de su rodilla, además de la competencia por los puestos en el centro del campo.

El periodista Santi Ovalle reveló, a través de la emisora "Cadena SER", que De Jong se entrenó en la posición de central tras su regreso a los entrenamientos grupales, en medio de indicios de que esta opción podría formar parte de los planes de Flick para la próxima etapa.

Este movimiento adquiere una relevancia adicional ante la existencia de opiniones médicas, según lo transmitido por Ovalle, que consideran que someter al jugador a una operación podría ser necesario, advirtiendo del riesgo de que la inestabilidad de la rodilla persista si no se realiza la intervención quirúrgica, algo que podría afectar a su capacidad para desempeñar determinadas tareas dentro del campo.

Jugar en el centro del campo obliga a De Jong a cambiar de dirección constantemente, además de acelerar y frenar de forma repentina, movimientos que requieren un alto grado de estabilidad en la articulación de la rodilla. Jugar como central, en cambio, podría reducir la frecuencia de algunos de esos movimientos, aunque no elimina las exigencias físicas asociadas a la posición.

Flick prepara el terreno para el cambio de posición de De Jong

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La opción de contar con De Jong como central no era nueva en los planes del técnico alemán, pues Flick ya había abierto la puerta a esa posibilidad durante una conferencia de prensa previa al partido contra el Getafe, cuando dijo: "Por supuesto que puede jugar. Tenemos varias opciones, y Frenkie es una de las opciones para jugar en la posición de central".

La cuestión no se limita al estado médico, ya que el jugador afronta una competencia creciente en el centro del campo, con la presencia de Marc Bernal entre las opciones disponibles, junto a los nombres titulares en el once del Barcelona, mientras no parece que Flick considere a De Jong un sustituto directo de Pedri, y esta situación podría llevar al entrenador a buscar un nuevo rol que le dé al jugador mayores oportunidades de participación.

El Betis, la puerta del regreso

En cuanto a la recuperación, los últimos indicios parecen positivos, ya que De Jong se siente bien durante los entrenamientos y no sufre dolor, según las declaraciones de Flick, quien apuntó a la posibilidad de su regreso ante el Real Betis, aunque insistió en la necesidad de darle el tiempo suficiente para recuperar su mejor estado.

El entrenador del Barcelona dijo: "Quizá esté disponible ante el Betis. Está en buena forma y no tiene dolor, pero necesita tiempo, y se lo vamos a dar".

El jugador neerlandés espera alcanzar su plena puesta a punto antes del enfrentamiento contra el Real Madrid en el Clásico, pero su regreso a la competición dependerá de su evolución física y de la decisión del cuerpo técnico.

¿Allana la nueva posición el camino a una posible salida?

La posibilidad de convertir a De Jong en central abre la puerta a interrogantes sobre su futuro en el Barcelona, después de haber pasado la mayor parte de su carrera como jugador del centro del campo, donde fue uno de los elementos importantes del equipo en esa posición.

Y si el jugador siente que su nuevo rol reduce su protagonismo en el centro del campo o no se ajusta a sus cualidades, eso podría influir en sus planes de futuro, en medio de especulaciones de que el cambio de posición podría estar vinculado también a su futuro en el club, aunque en los datos disponibles no hay confirmaciones de que el Barcelona vaya a facilitar su salida.

La verdadera prueba llegará cuando De Jong recupere su plena disponibilidad, pues las elecciones de Flick revelarán si contar con él en el eje de la defensa es una tendencia continuada para reconvertirlo, o una solución temporal impuesta por las circunstancias de la recuperación y las necesidades del equipo.

Gran sorpresa: Flick sorprende a De Jong tras su regreso